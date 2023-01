https://fr.sputniknews.africa/20230115/ces-pays-africains-ou-la-russie-a-pour-la-premiere-fois-livre-de-la-farine-1057602120.html

Ces pays africains où la Russie a pour la première fois livré de la farine

En 2022 le Sénégal, l’Ouganda et l’Égypte ont pour la première fois importé de la farine russe. Le continent africain reste une "direction prometteuse" pour ce... 15.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie diversifie ses livraisons de farine: en 2022 elle l’a pour la première fois exportée à trois pays africains, selon un communiqué de l’Agroexport, structure rattachée au ministère russe de l’Agriculture. Il s’agit du Sénégal, de l’Ouganda, de l’Égypte.L’Afrique, notamment la Somalie, l’Angola, le Bénin, le Ghana, Djibouti, reste une "direction prometteuse" pour les exportations de farine russe, selon le communiqué.Demande en farineLa croissance des exportations de farine est directement liée à la réduction des exportations de blé, explique Leonid Ragozine, chef de la société russe Progress Agro qui vend la farine: "La réduction des exportations de blé s’est fait sentir en 2021, lorsque les quotas et les taxes ont été introduits. Ensuite, beaucoup d’entreprises se sont lancées dans la transformation (des céréales)".La farine de blé est l'un des produits alimentaires de base dans le monde, sa demande est toujours élevée, selon le communiqué.Au total, la Russie a exporté en 2022 881.000 tonnes de farine de blé et de seigle toutes destinations confondues, soit 3,5 fois plus qu’en 2021.

