À la façon des X-Men, un étudiant de RDC cherche à contrôler des objets par la pensée

À la façon des X-Men, un étudiant de RDC cherche à contrôler des objets par la pensée

Un étudiant de République démocratique du Congo met au point un prototype capable de contrôler les objets par la pensée.

Pierre Sedi Nzakuna, ingénieur et finaliste en Génie informatique à la Faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa, développe un système capable de manipuler des objets en utilisant des commandes mentales. Ce type de recherche scientifique est assez rare en Afrique.Dans un entretien avec Sputnik Afrique, il a dit qu’il s’était lancé dans ce projet afin de "parvenir un jour à la réalisation de ce rêve aussi vieux que le monde".Selon lui, il a pu mettre au point à ce stade le prototype d’une interface cerveau-machine fonctionnelle pour le pilotage d’une petite voiture robotique. Il compte continuer de travailler à son amélioration.Des obstacles rencontrésCependant, il a indiqué avoir rencontré certaines difficultés. Par exemple au niveau de l’acquisition des matériaux, car les casques électro-encéphalographiques (EEG) coûtent relativement cher.Une autre difficulté est de mettre au point une interface cerveau-machine fonctionnant en mode asynchrone:De plus, il note qu’il y a une troisième difficulté majeure: "c'est l'interfaçage des différents modules logiciels que nous avons utilisés":Une aide pour les handicapésQuant aux applications pratiques de ce système, il a dit l’avoir déjà testé avec six volontaires (trois masculins et trois féminins) et en bonne santé:En outre, l’ingénieur estime que son innovation pourrait être utile à des personnes atteintes de handicap sévère, par exemple les tétraplégiques.La situation actuelle dans le domaine des sciencesEntre autres, Pierre Sedi indique qu’en Afrique ce sont les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui "séduisent le plus les jeunes générations", car il est en effet plus facile pour les jeunes de créer une start-up avec un ordinateur, une connexion Internet et une bonne idée.Selon lui, à travers toute l’Afrique il y a de jeunes gens "formidables qui réalisent des choses extraordinaires et qui prouvent que le talent est bel et bien présent".Quant à l’avenir de l’Afrique sur le plan scientifique, M.Sebi estime qu’il est prometteur "pour les décennies à venir".

