Un ministre roumain se serait endormi en discutant de l'Ukraine en direct – vidéo

Un ministre roumain se serait endormi en discutant de l'Ukraine en direct – vidéo

Un moment dont il s’en serait bien passé! Un ministre roumain aurait sombré dans le sommeil en direct lors d’un échange sur la situation en Ukraine, selon le... 14.01.2023, Sputnik Afrique

Un fait anodin, mais plein de sens. En effet, Petre Daea, ministre roumain de l’Agriculture et du développement rural, se serait endormi et aurait ronflé au cours d’une discussion concernant l’impact négatif du conflit en Ukraine sur les agriculteurs roumains, relate le site d’information Digi24.Je n’en ai aucune idéeInterrogé à ce sujet, M.Daea a réfuté les faits, tout en expliquant qu’il ne savait pas ce qui s’était passé à ce moment-là.Le gouvernement du pays a des projets visant à réduire l’aide financière aux réfugiés ukrainiens qui ne veulent pas trouver d’emploi, relatent les médias locaux.Selon les autorités, depuis le 24 février, Bucarest a déjà dépensé 565 millions d’euros pour les Ukrainiens, dont plus de 100 millions d’euros pour la nourriture et l’hébergement.

