Trente victimes d'enlèvement sauvées dans le centre du Nigeria

Trente personnes enlevées dans une forêt au centre du Nigeria ont été libérées grâce à une opération lancée par la police le 13 janvier. 14.01.2023, Sputnik Afrique

La police nigériane a annoncé le 13 janvier que 30 personnes qui avaient été prises en otages dans une forêt de l'État de Nasarawa, au centre du Nigeria, ont été secourues à la suite d'une opération anti-terroriste. L'opération s'est tenue après réception d'un appel de détresse par la police le 12 janvier au sujet d'un groupe de ravisseurs aperçus dans la forêt de Sardauna, dans la zone de gouvernement local de Toto, a indiqué à la presse le porte-parole de la police de Nasarawa, Rahman Nansel, dans la ville de Lafia, chef-lieu de l'État. Selon lui, les ravisseurs se sont enfuis dans la forêt dès qu'ils ont vu les forces de sécurité. Les victimes, 20 hommes et 10 femmes, ont été secourues saines et sauves et emmenées à l'hôpital pour y subir un examen médical avant de retrouver leurs familles, a indiqué M.Nansel. Le porte-parole n'a pas précisé où et quand les victimes avaient été enlevées. Le 9 janvier, six personnes avaient été sauvées sur les 31 prises en otage par un groupe d'inconnus armés qui ont attaqué, le week-end dernier, une gare dans l'État nigérian d'Edo (sud), selon un porte-parole du gouvernement.

Maghreb Arabe Presse

