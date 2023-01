https://fr.sputniknews.africa/20230114/quand-nous-partions-ils-nous-jetaient-dessus-du-phosphore-et-du-magnesium-1057591863.html

"Quand nous partions, ils nous jetaient dessus du phosphore et du magnésium"

"Quand nous partions, ils nous jetaient dessus du phosphore et du magnésium"

Évacuée de Soledar au cours de la libération de la ville par les forces russes, cette femme témoigne auprès de Sputnik que les forces ukrainiennes ont utilisé... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T17:12+0100

2023-01-14T17:12+0100

2023-01-14T17:15+0100

ukraine

russie

bombe au phosphore

munitions

civils

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102988/04/1029880454_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7ad46815f98b167eb814ca42438a6909.jpg

La vie des civils, c’est ce que les militaires ukrainiens prennent en considération en dernier lieu. Ce témoignage d’une habitante de Soledar à Sputnik le confirme une nouvelle fois.Cette personne raconte que lors de son évacuation de la ville par les forces russes, l’armée ukrainienne a repéré leur convoi depuis un drone et a commencé à le pilonner avec des munitions incendiaires dont l’utilisation contre des civils est interdite par la convention de Genève.D’après elle, sa famille est descendue au sous-sol au mois d’avril et ne sortait que pour chercher de l’eau et du bois pour le feu. Elle se rappelle également des nombreux mercenaires étrangers dont "des Polonais, des Britanniques et des Noirs".Munitions au phosphorePar le passé, la Défense russe a accusé, à plusieurs reprises, l’armée ukrainienne d’utiliser des armes incendiaires. Ainsi, mi-août dernier, des projectiles au phosphore ont été abandonnés par les soldats ukrainiens dans le village d’Oudy, dans la région de Kharkov.Des munitions remplies de phosphore ont été massivement utilisées contre l'armée russe dans la banlieue de Kiev, près de l'aérodrome de Gostomel, au début de l’opération militaire spéciale en février 2022. Le 19 mars, des obus avec des ogives au phosphore ont également été utilisés pour attaquer un pont flottant sur le Donets.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, bombe au phosphore, munitions, civils