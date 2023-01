https://fr.sputniknews.africa/20230114/lonu-dresse-son-pronostic-sur-le-nombre-de-personnes-agees-en-afrique-vers-2050-1057591101.html

L’Onu dresse son pronostic sur le nombre de personnes âgées en Afrique vers 2050

L’Onu dresse son pronostic sur le nombre de personnes âgées en Afrique vers 2050

L'Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord et l'Asie occidentale devraient connaître la croissance la plus rapide au monde du nombre de personnes de plus de 65... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T16:20+0100

2023-01-14T16:20+0100

2023-01-14T16:20+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

vieillissement

vieillesse

personnes vulnérables

personnes âgées

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

Le vieillissement de la population est une tendance mondiale déterminante pour notre époque, indique l’étude publiée par l’Onu et intitulée Rapport social mondial: ne laisser personne de côté dans un monde vieillissant.Si l'Europe et l'Amérique du Nord combinées ont actuellement la plus forte proportion de personnes âgées, c’est le continent africain qui devrait connaître la croissance la plus rapide de leur nombre au cours des trois prochaines décennies. Ainsi, si en 2021 l’Afrique subsaharienne comptait 35 millions de personnes de plus de 65 ans, vers 2050 ce nombre atteindra 100 millions. Quant à l’Afrique du Nord combinée avec l’Asie occidentale, l’indicateur va bondir de 30 millions à 98 millions de personnes.Toutefois, toujours vers 2050, "le pays le plus âgé du monde" sera la Corée du Sud avec 40% de la population de plus de 65 ans. Au total, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050.Des inégalitésLe rapport tire également la sonnette d’alarme concernant les inégalités dans ce monde vieillissant: si de nombreuses personnes âgées sont en excellente santé ou économiquement actives, d'autres vivent avec des maladies ou dans la pauvreté.Ainsi, dans les régions moins développées, les personnes âgées ont tendance à travailler plus longtemps et à compter davantage sur le patrimoine accumulé ou l'aide familiale.Sur le volet socio-médical, les dépenses publiques dans la plupart des pays n'ont pas été suffisantes pour couvrir la demande croissante de soins de longue durée.

afrique subsaharienne

afrique du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, vieillissement, vieillesse, personnes vulnérables, personnes âgées