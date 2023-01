Le Honduras a perdu 10% de ses forêts en dix ans

https://fr.sputniknews.africa/20230114/le-honduras-a-perdu-10-de-ses-forets-1057589580.html

Près de 10% des forêts ont disparu au Honduras entre 2010 et 2021. Le pays vient de lancer un programme de protection de l'environnement. 14.01.2023, Sputnik Afrique

Le Honduras a perdu 10% de ses forêts entre 2010 et 2021, a indiqué le 13 janvier la Présidente du pays Xiomara Castro en inaugurant un programme de protection de l'environnement. Elle a ainsi cité les données recueillies durant les mandats de ses prédécesseurs Porfirio Lobo (2010-2014) et Juan Orlando Hernandez (2014-2018 et 2018-2022).Au milieu d'une forêt de conifères, à San Matías, située à cinq kilomètres au nord de Tegucigalpa, Mme Castro a inauguré un programme de prévention des incendies de forêt et de reboisement concernant 150 des 298 communes du pays. Elle a déploré les feux de forêts que subit le Honduras et la déforestation du pays, attribuée à l'élevage extensif et à l'agriculture itinérante. Le Honduras comptait 1,9 million d'hectares de forêt de conifères, mais a perdu quelque 500.000 hectares entre 2015 et 2016, en raison notamment de l'augmentation éclair de la population d'un insecte à la suite d'une importante sécheresse, attribuée au changement climatique. Avec une superficie totale de 112.492 km2, le Honduras compte cinq types de forêts: de conifères, tropicale humide, de nuage, de mangrove et sèche.

