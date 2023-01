https://fr.sputniknews.africa/20230114/le-burkina-faso-entame-la-rehabilitation-du-palais-de-justice-saccage-pendant-linsurrection-de-2014-1057590445.html

Le Burkina Faso entame la réhabilitation du palais de justice saccagé pendant l’insurrection de 2014

Le Burkina Faso entame la réhabilitation du palais de justice saccagé pendant l’insurrection de 2014

La garde des Sceaux burkinabé a officiellement lancé le 13 janvier la réhabilitation du bâtiment de l’ancien palais de justice situé à Bobo-Dioulasso, deuxième ville en population après Ouagadougou, relate Le Faso.Trois entreprises sont chargées des travaux qui ont débuté fin décembre 2022 et seront terminés dans quatre mois. Toutes les parties du palais réhabilité seront dotées de caméras de vidéosurveillance, selon un responsable chargé du suivi et contrôle du chantier.Dès 2014, le palais qui abrite plusieurs juridictions, dont le tribunal de grande instance, la cour d’appel et le tribunal du travail, avait été délocalisé vers l’aéroport sur la route d’Orodara (ouest du pays).Soulèvement populaire de 2014Le bâtiment du palais a été endommagé en octobre 2014 lors d’un soulèvement populaire qui s’est étendu à plusieurs villes du Burkina Faso.Le 28 octobre 2014, une série de manifestations massives a eu lieu dans le pays en réponse à la décision de la justice d’autoriser le chef de l'État de l’époque Blaise Compaoré à se représenter pour un cinquième mandat après 27 ans au pouvoir.Lors des manifestations, plusieurs bâtiments symboliques ont été endommagés. Les manifestants ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, de nombreux députés ont dû se réfugier dans un hôtel proche.Finalement, Blaise Compaoré a fini par accepter de démissionner et a été remplacé par le général Honoré Traoré. La répression des manifestations a fait officiellement 33 morts et plus de 600 blessés.

