La Défense russe montre comment se déroule la réparation du matériel militaire – images

Une vidéo montrant le processus de réparation d’armes et de matériel endommagés au cours de l’opération militaire spéciale a été relayée par la Défense russe... 14.01.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant des travaux de réparation d’équipements militaires russes lors de l’opération militaire spéciale.Non seulement des spécialistes en réparation sont impliqués, mais aussi des militaires mobilisés, des volontaires et des représentants d’usines de fabrication. Travaux en continuIls fournissent des services ininterrompus pour rendre les armes et le matériel militaires endommagés de nouveau opérationnels. Les équipes se relaient pour assurer le travail 24h/24 et 7 jours sur 7.L’une de leurs missions principales est d’aider les unités opérant loin de leurs points de déploiement. Les armements nécessaires pour accomplir des tâches de combat sont à réparer en priorité.Des postes de réparation sont déployés sur le terrain. Ils sont bien camouflés. Cependant, ces conditions ne permettent pas de réparer tout le matériel militaire. Certains équipements sont envoyés pour subir de lourds travaux, en dehors de la zone de l’opération spéciale.

