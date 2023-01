https://fr.sputniknews.africa/20230113/une-pluie-de-feu-sabat-sur-des-positions-ukrainiennes---video-1057576202.html

Une pluie de feu s’abat sur des positions ukrainiennes - vidéo

Une unité de l’armée russe a détruit des positions des militaires ukrainiens dans une zone de l’opération militaire spéciale. Ils ont cette fois-ci eu recours... 13.01.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo à la disposition de Sputnik montre la destruction d’installations des troupes de Kiev par une brigade régionale des forces armées russes.Ces dernières ont utilisé cette fois des bombes incendiaires pour cibler l’ennemi. Il s’agit de munitions qui explosent au-dessus des positions visées et couvrent la zone concernée d’une pluie de projectiles ignés.Ce type d'ogive a la capacité de couvrir une vaste zone du territoire ennemi, où le carburant et les munitions sont ensuite mis en feu.Entre autres, il présente l'avantage d'exercer une pression morale et psychologique sur l’adversaire.

