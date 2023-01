https://fr.sputniknews.africa/20230113/lethiopie-serait-en-pourparlers-avec-plusieurs-societes-dont-russes-sur-la-production-de-gaz-1057581942.html

L'Éthiopie serait en pourparlers avec plusieurs sociétés, dont russes, sur la production de gaz

L'Éthiopie serait en pourparlers avec plusieurs sociétés, dont russes, sur la production de gaz

Dans l’optique d’éventuels partenariats efficaces et multiformes pour l’extraction des ressources gazières, les autorités éthiopiennes tiendraient des... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T15:50+0100

2023-01-13T15:50+0100

2023-01-13T15:50+0100

afrique subsaharienne

éthiopie

production

gaz

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102300/75/1023007536_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_b56af339b977aacf8ab136bb0732bb02.jpg

Pour diversifier l’extraction des ressources gazières, le gouvernement éthiopien étudie de possibles partenariats avec différents pays. Une annonce faite le 12 janvier par le ministère éthiopien des Mines, relate le journal éthiopien Addis Standard.Selon Addis Standard, il s’agirait des sociétés russes, chinoises et émiraties.Ces discussions seraient en cours depuis la réception, en août 2022, par l’Éthiopie d’un certificat confirmant le volume des réserves de gaz éthiopiennes. Ce document avait été délivré par Netherland, Sewell & Associates Inc (NSAI), une société américaine d'analyse et de conseil en propriété pétrolière, précise Addis Standard.Fin d’un contrat de longue dateEn septembre dernier, l'Éthiopie avait mis fin à son contrat de longue date avec le chinois POLY-GCL Petroleum Group Holding Limited, qui était engagé dans l'exploration pétrolière, rappelle le journal.Cette séparation faisait suite à une lettre d'avertissement émise par le ministère des Mines en mars de la même année avec une liste de conditions à remplir, par ce même groupe, liées à ses années d'activités dans le bassin de l'Ogaden.

afrique subsaharienne

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, éthiopie, production, gaz, partenariat