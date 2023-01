https://fr.sputniknews.africa/20230113/le-cousin-dune-cofondatrice-de-black-lives-matter-meurt-aux-etats-unis-apres-une-interpellation-1057580001.html

Le cousin d’une cofondatrice de Black Lives Matter meurt aux États-Unis après une interpellation

Un contrôle routier a mal tourné en Californie. Plusieurs agents de police ont maîtrisé un homme, qui s’est avéré être un proche d’une cofondatrice de Black... 13.01.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/16/1055925825_0:128:1348:886_1920x0_80_0_0_ef9c137108a6cb9f460b51bcb7357f0c.jpg

Un cousin de la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrisse Cullors, est décédé le 3 janvier après qu'un policier lui a infligé des coups de shocker électrique lors de son arrestation en Californie, selon un communiqué de la police de Los Angeles publié le 9 janvier.Une vidéo filmée avec des caméras embarquées des officiers et divulguée le 12 janvier montre l’homme demander de l’aide tandis que des agents, appelés sur les lieux d’un accident de la route, le maintiennent au sol.Il s'est libéré, a continué à crier qu'il était sur le point d'être tué et a demandé de l'aide.L'un des policiers a ensuite menacé de lui administrer des décharges électriques, ce à quoi il a crié qu'ils essayaient de le tuer, comme George Floyd.En conséquence, un agent a alors utilisé un taser, le touchant à plusieurs reprises à bout portant dans le dos. Il a cessé de résister, mais a continué à demander de l'aide et le policier l'a de nouveau frappé.Mort après un arrêt cardiaqueL’homme a ensuite été hospitalisé. Mais il est mort après avoir reçu sept décharges électriques dans le dos et avoir fait un arrêt cardiaque, selon le média Insider.D’après le rapport préliminaire de toxicologie de la police cité par le journal en ligne, la victime a été testée positive à la cocaïne et au cannabis.Cependant, la cause du décès n'a pas encore été déterminée après l'autopsie.Black Lives MatterBLM a été initialement fondé en 2013 en réponse à l'acquittement de George Zimmerman pour le meurtre de l'adolescent noir américain non armé Trayvon Martin, qu'il a abattu en Floride en 2012.Depuis, le mouvement refaisait surface à chaque bavure policière. L'épisode le plus marquant reste la mort de l’Afro-Américain George Floyd en 2020, après qu’un policier blanc de Minneapolis l’a immobilisé pendant de longues minutes.

