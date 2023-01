https://fr.sputniknews.africa/20230113/au-senegal-le-transport-public-interurbain-de-personnes-interdit-entre-23h-et-5h-1057575795.html

Au Sénégal, le transport public interurbain de personnes interdit entre 23h et 5h

Au Sénégal, le transport public interurbain de personnes interdit entre 23h et 5h

Cet arrêté a été pris suite à un accident meurtrier survenu dimanche dans le département de Kaffrine. Plus de 40 personnes sont décédées dans la collision de... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T06:54+0100

2023-01-13T06:54+0100

2023-01-13T06:54+0100

afrique subsaharienne

sénégal

collision

bus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/08/1057534354_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e3d9186627b5a8f329e359adcd60df01.jpg

Le gouvernement sénégalais a interdit, par arrêté interministériel rendu public jeudi, le transport public interurbain de personnes entre 23H00 et 05H00 (heure locale).Cet arrêté a été pris par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, et le ministre des Transports terrestres, Amadou Mansour Faye, à la suite d'un Conseil interministériel sur la sécurité routière, tenu suite à un accident meurtrier survenu, dimanche dans le département de de Kaffrine (centre).Les véhicules concernés ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou les parkings réservés à cet effet'', ajoute l'arrêté, précisant que les gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public ouvrent à 05H00 et ferment à 23H00.Au terme de la réunion interministérielle tenue, lundi à Dakar, 22 mesures ont été arrêtées dans l'optique de réduire les accidents de la route au Sénégal, suite à la collision entre deux bus de transport de voyageurs, ayant fait 41 morts et plusieurs blessés.

afrique subsaharienne

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique subsaharienne, sénégal, collision, bus