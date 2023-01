https://fr.sputniknews.africa/20230112/moscou-reagit-au-retour-a-abidjan-des-soldats-ivoiriens-arretes-au-mali-1057569289.html

Moscou réagit au retour à Abidjan des soldats ivoiriens arrêtés au Mali

Réagissant au retour en Côte d'Ivoire des 46 militaires graciés par Bamako, la diplomatie russe salue le principe du "aux problèmes africains, une solution... 12.01.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe des Affaires étrangères salue la décision du Mali de rapatrier les 46 militaires de la Côte d'Ivoire qui étaient détenus à Bamako depuis près de six mois. C’est ce qu’indique une déclaration publiée par la diplomatie le 10 janvier."C’est la fin des tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui avaient sérieusement assombri les liens de bon voisinage entre ces deux pays africains", dit le communiqué.Les diplomates russes ont aussi noté l'importance de la participation aux négociations du Président togolais Faure Gnassingbé, qui s'est présenté en intermédiaire. Cela a permis de trouver une solution politico-diplomatique acceptable pour les deux parties et correspondant à leurs intérêts, estiment les diplomates."Le règlement du litige ivoiro-malien est un exemple probant de la mise en œuvre de la formule qui a déjà fait ses preuves 'aux problèmes africains, une solution africaine'", souligne le ministère.Le litige49 soldats ivoiriens arrivés au Mali dans le cadre d'une mission de l'Onu ont été arrêtés le 10 juillet 2022, accusés d'être des "mercenaires". Ils ont été déclarés coupables d'"attentat et complot contre le gouvernement", "atteinte à la sûreté extérieure de l'État", "détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre [...] ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur". Trois femmes ont été relâchées et les autres ont été condamnés à 20 ans de prison.Les 46 militaires sont rentrés à Abidjan au lendemain de la grâce qui leur a été accordée par le dirigeant malien Assimi Goïta.

