Un rare rhinocéros blanc voit le jour au Kenya

Un heureux évènement a eu lieu au parc national du lac Nakuru, au Kenya. Ce dernier a vu naître un rhinocéros blanc. Cette espèce est classée comme... 11.01.2023

Un petit rhinocéros blanc, espèce extrêmement rare, a vu le jour dans le parc national du lac Nakuru, au Kenya. L’heureux événement a eu lieu il y a quelques jours, détaille dans un communiqué le Kenya Wildlife Service (KWS). Celui-ci précise que le sexe du petit est encore inconnu.Face à cette annonce, le directeur général par intérim du KWS, Erustus Kanga s’est félicité d’avoir éradiqué le braconnage de rhinocéros en 2022. Il a incité à poursuivre dans cette voie pour l’année 2023.Selon la Fondation Africaine pour la faune, appelée African Wildlife Foundation (AWF), les rhinocéros sont de nos jours victimes de crimes organisés. Non seulement ils sont menacés de perdre leurs habitats, mais ils se font également tuer pour leurs cornes. Celles-ci sont utilisées pour la sculpture ornementale, ainsi que dans la médecine traditionnelle, particulièrement sur le marché asiatique. Elles ont la réputation de guérir le cancer et l’impuissance masculine.Que font les autorités face à cette menace?Vis-à-vis de cette situation, la Fondation Africaine pour la faune présente une solution: la prise de conscience de la population face à l’illégalité du commerce des cornes de rhinocéros, ainsi que la création de réserves et le recrutement de gardes forestiers. En outre, une collaboration avec les forces de l’ordre pour la protection de ces espèces rares se met en place.Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le rhinocéros blanc du sud était au bord de l'extinction à la fin du 19ème siècle. Sa population ne comptait à l’époque qu'environ 20 à 50 animaux en Afrique du Sud, précise le quotidien The Star.Aujourd’hui, les populations en Afrique orientale et australe totalisent plus de 20.000 animaux.

