https://fr.sputniknews.africa/20230111/madonna-soupconnee-de-trafic-denfants-africains-1057559808.html

Madonna soupçonnée de trafic d’enfants africains

Madonna soupçonnée de trafic d’enfants africains

La reine de la pop américaine Madonna s’est retrouvée au centre d’une controverse. Des allégations d’homosexualité et de transsexualité liées à l’adoption... 11.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-11T10:12+0100

2023-01-11T10:12+0100

2023-01-11T10:12+0100

international

afrique subsaharienne

malawi

madonna

adoption

enquête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102390/88/1023908890_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_752299741cf66f5dfffe8378e9b3e041.jpg

L’organisation caritative américaine Ethiopian World Federation (EWF) a demandé au Président du Malawi, Lazarus Chakwera, d’enquêter sur les allégations d’homosexualité et de transsexualité liées à l’adoption d’enfants malawites en vue d’un éventuel "trafic d’êtres humains et d’expériences sociales", rapporte le Times Nigeria.Les soupçons pèsent sur la star de la pop Madonna et son association caritative Raising Malawi. L’EWF lui reproche l’exploitation de l’autorité malawite et de ses enfants les plus vulnérables.Restreindre l’accès aux enfants africainsL’EWF demande au Président Chakwera de "restreindre son accès et celui de ses associés à l’Afrique et aux enfants africains, par mesure de précaution, jusqu’à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle, l’esclavage sexuel, l’inversion de l’adoption, la menace de coercition, la fraude, la tromperie et l’abus de pouvoir ou de vulnérabilité".Selon l’EWF, le principe de la présomption d’innocence doit être appliqué dans cette affaire, mais il y a des faits indéniables à prendre en compte concernant Madonna qui la rendent inapte à côtoyer des enfants, et encore moins à avoir la possibilité de les influencer.Madonna avait déjà provoqué un scandale en 2006 alors que contrairement aux procédures normales elle avait utilisé sa notoriété, son argent et ses "privilèges" pour avoir accès aux orphelinats du Malawi et adopter des enfants malawites.

afrique subsaharienne

malawi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, malawi, madonna, adoption, enquête