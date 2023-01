https://fr.sputniknews.africa/20230111/le-groupe-wagner-libere-les-immenses-mines-de-sel-de-soledar---photos-1057558608.html

Le groupe Wagner libère les immenses mines de sel de Soledar - photos

Les couloirs souterrains de 300 kilomètres formés par les mines de sel de Soledar, dans le Donbass, ont été pris mardi par le groupe paramilitaire Wagner. Les... 11.01.2023, Sputnik Afrique

Sputnik a pris connaissance de photos prises dans les mines de Soledar, en République populaire de Donetsk, libérées par les combattants du groupe paramilitaire Wagner.Leur libération a été le fruit de combats acharnés. La photo présente également Evgueni Prigojine, fondateur du groupe. Cette ville revêt une importance stratégique pour Kiev. Elle se trouve au centre de la ligne de défense Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien) – Seversk. Les militaires de Kiev y ont érigé de puissantes fortifications de défense. La libération de Soledar permettra de couper la voie d'approvisionnement directe entre Artiomovsk et Seversk et d'entourer Artiomovsk au nord.Des mines historiquesLes mines de sel de Soledar (le nom de la ville provient précisément du mot "sel") ont commencé à être exploitées à la fin du XIXe siècle. Ses réserves sont évaluées à 13 milliards de tonnes. À l'époque de l'URSS, elles assuraient l'extraction de 40% du sel de cet immense pays. Avant le début du conflit dans l'est de l'Ukraine, la production de la société Atriomsol était fournie à 22 pays.L'extraction se fait à une profondeur de 200 à 300 mètres. Durant l'histoire de l'entreprise, tout un système de galeries s'est formé sous terre, d'une longueur de 300 kilomètres. Les températures constantes en font un emplacement idéal pour y entreposer différents objets. Ainsi, déjà à l'époque soviétique, une partie des excavations avait été aménagée comme dépôts d'armes et munitions.

