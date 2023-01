https://fr.sputniknews.africa/20230111/la-race-de-chien-la-plus-intelligente-identifiee-par-des-chercheurs-1057560431.html

La race de chien la plus intelligente identifiée par des chercheurs

Le berger malinois est la race canine la plus intelligente de la planète, conclut une étude réalisée par l’université d’Helsinki. Le border collie arrive... 11.01.2023, Sputnik Afrique

Des chercheurs finlandais se sont fixé pour objectif de fournir plus de clarté sur les différences inter-races des traits cognitifs chez les chiens. Ils ont étudié des traits cognitifs tels que la capacité de résolution des problèmes, le contrôle des impulsions, le raisonnement logique, la capacité à comprendre les gestes humains et la mémoire, indique le rapport de l’université d’Helsinki publié dans la revue Nature.Ce sont les malinois qui ont obtenu les meilleures notes dans la plupart des tests. Ils représentent un chien policier idéal car ils ont un odorat bien développé et se dressent facilement. Les border collies arrivent deuxièmes, suivis par les hovawarts.En revanche, les labradors et les golden retrievers, même s'ils ne sont pas les plus intelligents, sont très doués pour interpréter les gestes humains."La plupart des races avaient leurs propres forces et faiblesses", a déclaré au Telegraph Mme Saara Junttila, auteur de l'étude. "Certaines races, comme le berger des Shetlands, ont obtenu des scores assez uniformes dans presque tous les tests".Les procédésLes scientifiques ont examiné les performances de 1.002 chiens de 13 races. Les participants devaient être intéressés de travailler pour la nourriture et ne pas être trop agressifs envers les gens. La plupart des animaux étaient des chiens de compagnie appartenant à des particuliers et vivaient à l'intérieur de la maison avec leurs propriétaires.Ils ont été confrontés une série de dix tests cognitifs smartDOG réalisés à travers la Finlande. Sept épreuves concernaient des tâches cognitives et trois autres le comportement. Aucune différence significative n'a été identifiée dans les tâches mesurant la mémoire ou le raisonnement logique des chiens.

