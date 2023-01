https://fr.sputniknews.africa/20230111/intoxication-au-monoxyde-de-carbone-17-personnes-tuees-en-algerie-en-24-heures-1057557981.html

Intoxication au monoxyde de carbone: 17 personnes tuées en Algérie en 24 heures

Dix-sept personnes ont trouvé la mort dans plusieurs régions en Algérie, en l'espace de 24 heures, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone, selon la... 11.01.2023, Sputnik Afrique

algérie

maghreb

monoxyde de carbone

A Boussaada (250 km au sud d'Alger), neuf personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes, lundi soir, à leur domicile, après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone, précise la même source, dans des publications sur les réseaux sociaux. Les victimes sont un couple, leurs cinq enfants et deux proches, font remarquer les services de la protection civile. De même, à Ain Oulmane, dans la préfecture de Sétif (nord-est), un couple et leurs quatre enfants ont été découverts dans la nuit de lundi à mardi, intoxiqués de la même manière. Les victimes sont décédées après avoir respiré des émanations toxiques provenant de leur appareil de chauffage, a précisé la Protection civile. Deux autres personnes sont mortes asphyxiées par des émanations de gaz lundi soir à Mostaganem (nord-ouest), selon la même source. Selon des statistiques de la Protection civile algérienne, au moins 140 Algériens sont décédés et plus de 2.600 autres ont été secourus d'une mort certaine suite à l'inhalation de monoxyde de carbone en 2021.

algérie, maghreb, monoxyde de carbone