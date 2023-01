https://fr.sputniknews.africa/20230110/voici-les-10-pays-africains-les-plus-forts-en-termes-de-puissance-militaire-1057555130.html

Voici les 10 pays africains les plus forts en termes de puissance militaire

Voici les 10 pays africains les plus forts en termes de puissance militaire

L'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie sont, dans l'ordre, les puissances militaires les plus importantes en Afrique, selon le Global... 10.01.2023

Le site américain spécialisé dans la défense Global Firepower (GFP) a publié le 6 janvier son classement des puissances militaires pour l’année, le Global Firepower index 2023.Ce classement de 145 puissances mondiales utilise plus de 60 critères pour déterminer le score PowerIndex ("PwrIndx") d'une nation en se basant sur des facteurs allant de la quantité d'unités militaires et de la situation financière aux capacités logistiques et à la géographie.Parmi d’autres critères, on peut citer le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations et le nombre d’avions de chasse.Le top 10 africainD’après GFP, l’Égypte est la première puissance militaire en Afrique. À l’échelle mondiale, elle occupe le 14e rang et fait donc partie du top 20.L’Algérie (26e au monde) est la deuxième puissance militaire africaine. Elle est suivie par l’Afrique du Sud (33e au classement général), le Nigeria (36e), l’Éthiopie (49e), l’Angola (55e), le Maroc (61e), la RD du Congo (72e), la Tunisie (73e) et le Soudant (75e).Les pays ci-dessus forment le top 10 des principales puissances militaires africaines sur un total de 38 pays.Le dernier pays africain de la liste, le Bénin, occupe l’avant-dernière place du classement de Global Firepower.Leaders mondiauxÀ l’échelle mondiale, la première marche du podium demeure occupée par les États-Unis, la deuxième par la Russie et la troisième par la Chine.Ces trois pays devancent l’Inde et le Royaume-Uni.

