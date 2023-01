https://fr.sputniknews.africa/20230110/seisme-de-magnitude-76-au-large-de-lindonesie-et-du-timor-oriental-1057548890.html

Séisme de magnitude 7,6 au large de l'Indonésie et du Timor oriental

Séisme de magnitude 7,6 au large de l'Indonésie et du Timor oriental

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé tôt mardi au large de l'Indonésie et du Timor oriental, selon l'Institut sismologique américain (USGS), blessant au moins... 10.01.2023, Sputnik Afrique

indonésie

international

séisme

L'épicentre du séisme se trouvait à 427 kilomètres au sud de l'île indonésienne d'Ambon, à 95 kilomètres de profondeur, a précisé l'USGS. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique d'Indonésie (BMKG) a rapporté que la secousse avait été ressentie sur les îles orientales de Timor, dans l'archipel des Maluku et en Papouasie. Elle a signalé des répliques d'une magnitude de 5,5. "Une personne a été blessée" et au moins 15 maisons et deux écoles avaient été endommagées sur les îles Tanimbar, selon l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB). "Les gens ont été pris de panique et ont fui leurs maisons", a précisé Abdul Muhari, de la BNPB. La plus forte secousse a été ressentie à Saumlaki, la plus grande ville de l'archipel, où vivent 8.000 personnes, a précisé l'agence dans un communiqué, partageant des photos d'habitations endommagées dans plusieurs villages des Moluques du Sud-Ouest. Dans un village, les toits et les murs de plusieurs maisons s'étaient effondrés et des débris étaient éparpillés sur le sol. Des vidéos partagées sur Twitter montraient des lampadaires vaciller à Tual, un port de l'archipel des Moluques, et des résidents s'enfuyant des bâtiments. L'agence indonésienne de géophysique avait émis une alerte tsunami, levée peu de temps après. Le séisme a été ressenti jusqu'à Darwin, au nord de l'Australie, où au moins 1.000 personnes l'ont signalé à l'agence australienne de géosciences.

