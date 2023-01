https://fr.sputniknews.africa/20230110/fermeture-de-la-radio-m-algerienne-pretendant-etre-libre-elle-est-le-porte-voix-du-quai-dorsay--1057555678.html

Fermeture de la Radio M algérienne: prétendant être libre, elle est "le porte-voix" du Quai d’Orsay

Fermeture de la Radio M algérienne: prétendant être libre, elle est "le porte-voix" du Quai d’Orsay

Si la presse occidentale accuse le "régime algérien" d’"achever de museler la presse libre" en fermant la Radio M, cette dernière est-elle si indépendante que... 10.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-10T17:08+0100

2023-01-10T17:08+0100

2023-01-10T17:08+0100

médias

algérie

occident

radio

médias mainstream

mainstream

liberté d'expression

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104315/99/1043159902_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_1523219e2fd9868b0d5cd0c59a7483a9.jpg

Le fondateur interpellé pour plusieurs jours, les locaux sous scellés. Fin décembre, le siège du média algérien Radio M a fait l’objet d’une perquisition et de saisies de matériels. Cette fermeture a été vite stigmatisée dans la presse française comme une atteinte à la liberté d’expression.Or, pendant que les médias français stipulaient que "le pouvoir achève [ainsi] de museler la presse libre", Amar Djerrad, dans les colonnes d’Algerie54, accuse la Radio M de se baser sur "les quatre principes des "journaleux": barbouzerie, hypocrisie, opportunisme et félonie".D’après lui, ce média se fait passer pour une "victime d’une injustice d’un pouvoir autoritaire", mais en réalité il n’est que "le porte-voix de ceux qui la financent, c’est-à-dire le Quai d’Orsay par le biais de Canal France International"."La politique de deux poids, deux mesures"Le financement de la Radio M a d’ailleurs été analysé dans l’article du chercheur algérien Ahmed Bensaada. Dans son étude parue début janvier, il a décortiqué la fermeture du média ainsi que sa politique de rédaction.Bien que la réaction de la presse française suive les principes de la liberté d’expression, elle relève de "la politique de deux poids, deux mesures", poursuit M.Bensaada.La liberté d’expression "à géométrie variable"L’auteur de l’article souligne que si les médias iraniens ou algériens ne peuvent pas être qualifiés de libres "au sens où l’entendent les nouveaux directeurs de conscience de notre époque, les médias mainstream français et européens en général ne le sont pas plus".Dans ce sillage, Ahmed Bensaada rappelle le bannissement de RT et Sputnik France dans les pays de l’Union européenne sur fond du conflit ukrainien.

algérie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

médias, algérie, occident, radio, médias mainstream, mainstream, liberté d'expression