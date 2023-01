https://fr.sputniknews.africa/20230110/discours-integral-de-vladimir-poutine-devant-la-defense-russe-1057552079.html

Discours intégral de Vladimir Poutine devant la Défense russe

Discours intégral de Vladimir Poutine devant la Défense russe

En fin d'année, le Président Poutine a participé à une réunion du ministère de la Défense. Il y a dressé le bilan de l'année écoulé et établi les objectifs...

Chers participants à la réunion,Il est bien connu que le potentiel militaire et les capacités de pratiquement tous les principaux pays de l'Otan sont activement utilisés aujourd'hui contre la Russie.Néanmoins, nos soldats, sergents et officiers se battent avec courage et vaillance pour la Russie et remplissent pas à pas les objectifs fixés. Et ces objectifs seront certainement remplis sur tous les territoires de la Fédération de Russie, y compris les nouveaux territoires, en garantissant la vie en sécurité pour tous nos citoyens. Les capacités opérationnelles de nos forces armées augmentent constamment, de jour en jour, et nous renforceront certainement ce processus.Je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui remplissent aujourd'hui leur devoir au combat. Je remercie les tankistes, les troupes aéroportées, les artilleurs, les fusiliers motorisés, les démineurs, les transmetteurs, les pilotes, les forces spéciales et la défense aérienne, les marins, les topographes militaires, les spécialistes de la logistique, le personnel de la Rosgvardia et d'autres unités pour votre combat. Je n'ai pas peur de cette comparaison, ce ne sont pas des grands mots: vous vous battez comme les héros de la guerre de 1812, de la Première Guerre mondiale ou de la Grande Guerre patriotique.Un mot à part sur les médecins militaires qui sauvent courageusement nos combattants, souvent au péril de leur vie. Et sur les constructeurs militaires et civils pour les fortifications, l'infrastructure vitale dans les zones de l'opération, pour l'aide dans la reconstruction de sites civils sur les territoires libérés.Dans le même temps, les hostilités ont certainement soulevé des questions qu'il faut traiter en particulier. Notamment celles que nous avons évoquées à plusieurs reprises. Je veux parler des transmissions, de systèmes automatisés de gestion des troupes et des armements, de la tactique de la lutte de contre-batterie, la désignation de cibles et ainsi de suite.C'est l'expérience opérationnelle que nous devons utiliser et utiliseront dans la construction et le développement des forces armées.Notre objectif aujourd'hui consiste à mettre en œuvre toutes les mesures pour moderniser et perfectionner les forces armées.Je voudrais attirer une attention particulière sur ceci.Nous connaissons bien toutes les informations sur les forces et les moyens de l'Otan qui sont activement utilisés pendant l'opération militaire spéciale pour nous faire face. Vous avez tout cela et tout cela doit être minutieusement analysé et utiliser, comme je l'ai dit, pour la construction de nos forces armées, pour augmenter les capacités opérationnelles de nos forces ainsi que des services spéciaux.Nos unités ont reçu une immense expérience opérationnelle pendant cette opération spéciale.L'objectif du ministère de la Défense, de l'état-major des armées, comme je l'ai dit, consiste à analyser minutieusement cette expérience, à la systématiser le plus vite possible et à l'inclure aux programmes et projets de formation du personnel, de préparation des troupes dans l'ensemble et de fourniture aux unités du matériel nécessaire.De plus, l'expérience de l'opération militaire spéciale, tout comme l'expérience obtenue par nos unités en Syrie, comme je l'ai dit, doivent devenir une base pour un perfectionnement de la formation militaire et être utilisées dans la préparation des exercices et entraînements de tous les niveaux.De leur côté, les officiers et les sergents qui se sont distingués pendant l'opération militaire spéciale doivent être en priorités promus aux nouveaux postes de commandements, être la première réserve de cadres en entrant dans les écoles et académies militaires, y compris l'Académie d'état-major.Deuxième chose. J'attire l'attention du gouvernement, de la direction du ministère de la Défense et d'autres institutions sur la nécessité de travailler en contact très étroit entre eux dans le cadre du Conseil de coordination spécialement créé. Notamment avec les dirigeants des régions et les représentants de l'industrie de l'armement.Je m'attends à ce que nos instructeurs et ingénieurs poursuivent la pratique de sorties sur la ligne de front. Je voudrais leur exprimer de la gratitude pour cela, ils s'y rendent régulièrement et apportent les corrections nécessaires au fonctionnement du matériel. J'espère que cette pratique se poursuivra pour tester en conditions réelles les caractéristiques tactiques et techniques de l'armement et du matériel et les perfectionner, comme je l'ai dit.Dans l'ensemble, il faut mener un travail substantiel avec les institutions et les ministères compétents. Nous voyons ce qui fonctionne à la perfection et ce qui nécessite une mise au point. Les ingénieurs et les scientifiques voient. Et toute cette machine fonctionne. Quand je disais que nous perfectionnons et perfectionnerons nos armements et matériel, je faisais également allusion à ce processus. La commission militaro-industrielle doit devenir un centre d'interaction de l'industrie militaire, de la science et des forces armées pour remplir les missions immédiates et futures, notamment et avant tout en termes de soutien logistique des forces: je fais allusion au matériel, aux munitions et ainsi de suite.Troisième chose. Nous continuerons de maintenir et perfectionner l'état opérationnel de la triade nucléaire. C'est la garantie principale de notre souveraineté et intégrité territoriale, de la parité stratégique et de l'équilibre des forces dans le monde dans l'ensemble.Cette année, le niveau des armements modernes dans les forces stratégiques nucléaires a déjà dépassé 91%. Les régiments des forces de missiles stratégiques russes (RVSN) sont en cours de réarmement avec des missiles modernes dotés d'une ogive hypersonique Avangard.Des missiles intercontinentaux Sarmat seront prochainement mis en service opérationnel. Nous savons qu'il y a un certainement déplacement vers la droite [en termes de temps], cela ne change pas nos plans, tout sera réalisé. Les forces continuent de recevoir des missiles Iars. Nous continuerons de développer des missiles hypersoniques sans pareil dans le monde. Début janvier 2023, la frégate Amiral Gorchkov entrera en service avec des missiles mer-sol hypersoniques Tsirkon, je le répète, sans pareil dans le monde.Nous continuerons d'armer nos forces stratégiques avec le plus récent armement. Je répète que tous les plans prévus seront certainement réalisés.Ensuite. Il est important d'augmenter les capacités opérationnelles des forces aérospatiales, notamment des chasseurs et des bombardiers lors de leurs missions dans la zone d'activité de systèmes modernes de défense aérienne.L'objectif actuel consiste à perfectionner les drones, y compris stratégiques, de reconnaissance et d'attaque, ainsi que les moyens de leur utilisation. L'expérience de l'opération militaire spéciale a montré que l'utilisation de drones est devenue omniprésente, et cet arsenal doit être présent dans les unités, les sections, les régiments et les bataillons de combat. Les cibles doivent être détectées le plus rapidement possible et les informations pour attaquer doivent être transmises en temps réel.Les drones doivent être reliés entre eux, intégrés dans un réseau de reconnaissance commun, posséder des canaux de transmission protégés avec les états-majors et les commandants. À court terme, chaque combattant doit avoir la possibilité de recevoir les informations transmises par les drones. C'est à cela qu'il faut aspirer. C'est techniquement réalisable à très court terme, pratiquement maintenant. Je demande d'y prêter une attention particulière en mettant au point le matériel et les équipements techniques du personnel.Nous savons qu'il ne peut pas y avoir de choses insignifiantes sur le champ de bataille, il faut y prêter une attention particulière - je sais que le ministère [de la Défense] le fait, néanmoins je voudrais le souligner encore une fois: les trousses médicales, la nourriture, les rations, l'uniforme, les bottes, les casques, les gilets pare-balles - tout cela doit être au niveau le plus moderne et élevé. Il faut doter les forces en appareils de vision nocturne, des viseurs de qualité, des fusils de précision de nouvelle génération. Je ne vais pas tout énumérer mais je dirai le plus important: tout ce dont les combattants ont besoin doit être moderne, pratique et fiable, et l'approvisionnement doit correspondre aux besoins réels. Si des normes deviennent obsolètes, il faut les changer rapidement.Je voudrais attirer l'attention du ministère de la Défense, du chef d'état-major des armées, de tous les commandants qui sont représentés ici. Nous n'avons aucune limite de financement. Le pays, le gouvernement donnent tout ce que l'armée demande. J'espère que la réponse sera dûment formulée et les résultats nécessaires seront obtenus.Pour revenir au sujet des drones, je voudrais noter que nous avons une bonne expérience d'élaboration de drones sous-marins uniques. Je sais que l'industrie dispose de toutes les capacités nécessaires pour créer un large éventail de drones aériens et terrestres avec les meilleures caractéristiques tactiques et techniques, y compris l'intelligence artificielle. En outre, nous devons dans l'ensemble mettre au point les questions relatives à l'élargissement des arsenaux des moyens d'attaque modernes.Cinquième chose. Il faut perfectionner le système de gestion et de communication afin d'assurer la résilience et l'opérationnalité de la gestion des forces en toutes conditions. Pour cela il faut plus activement utiliser des technologies d'intelligence artificielle à tous les niveaux de prise de décisions. Comme le montre l'expérience, notamment de ces derniers mois, les plus efficaces sont les armements qui agissent rapidement et pratiquement en mode automatique.Ensuite. La mobilisation partielle a mis en évidence des problèmes, c'est bien connu, qu'il faut régler rapidement. Je sais que des mesures nécessaires sont prises, mais il faut tout de même y prêter attention et mettre en place ce système de façon moderne. Il faut avant tout moderniser le système des commissariats militaires. Cela concerne la numérisation des informations, l'interaction avec les autorités locales et régionales. Il faut mettre à jour le système d'organisation de la défense civile et territoriale, l'interaction avec l'industrie. Il faut notamment améliorer le système d'accumulation et de stockage d'armements, de matériel militaire, de ressources matérielles pour déployer des unités de mobilisation.300.000 personnes ont été appelées dans les rangs des forces armées. Une partie d'entre elles se trouve déjà dans la zone d'opérations. Comme le rapportent le ministre de la Défense et le chef d'état-major, 150.000 personnes suivent une formation sur les polygones militaires, et c'est une réserve suffisante pour mener l'opération. C'est pratiquement la réserve stratégique qui n'est pas utilisée actuellement dans les opérations, mais ces individus suivent la formation nécessaire.Chers collègues,Je voudrais sincèrement remercier nos citoyens qui aident par appel du cœur les forces armées, envoient au front des voitures, du matériel supplémentaire, des équipements, des vêtements chauds; envoient des lettres et des cadeaux aux blessés dans les hôpitaux. Même si le ministère de la Défense fournit dans un certain segment tout le nécessaire, il faut quand même dire un grand merci aux gens et s'incliner devant eux.Je demande au ministère de la Défense de traiter attentivement toutes les initiatives civiles, notamment tenir compte des critiques et y réagir dûment et en temps utile. Certes, la réaction des gens peut être émotionnelle en voyant les problèmes, qui surviennent forcément dans un travail aussi grand et complexe. Mais il faut certainement entendre ceux qui ne taisent pas les problèmes existants et cherchent à apporter leur contribution à leur règlement.Je suis certain que le ministère de la Défense sera en dialogue permanent avec les gens. Notre force était toujours, comme aujourd'hui, dans l'unité entre l'armée et le peuple.Passons aux comptes-rendus. Parole au ministère de la Défense.Merci de votre attention.Sergueï Choïgou: Monsieur le chef des armées,Je commencerai mon compte-rendu par l'opération militaire spéciale.Des forces alliées occidentales s'opposent aujourd'hui aux militaires russes en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés alimentent le régime de Kiev en armes, forment des militaires, fournissent des renseignements, envoient des conseillers et mercenaires, mènent contre nous une guerre de sanctions et d'information.Les autorités ukrainiennes utilisent des méthodes interdites, notamment des attentats, des meurtres commandités, tirent sur des civils avec des armements lourds. Les pays occidentaux s'efforcent d'ignorer tout cela, tout comme les éléments de chantage nucléaire, par exemple, les provocations contre la centrale nucléaire de Zaporojié et le scénario de préparation d'une bombe nucléaire sale.Il est évident que la situation actuelle profite avant tout aux États-Unis, qui cherchent à l'utiliser pour maintenir leur domination globale et affaiblir d'autres pays, notamment leurs alliés européens.Le renforcement de la présence avancée de l'Otan près des frontières de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ainsi que l'aspiration de l'Occident à prolonger le plus possible les hostilités en Ukraine afin d'affaiblir notre pays.Après les révélations de Mme Merkel, de Porochenko et d'autres politiciens sur les véritables objectifs des accords de Minsk, il est devenu clair pour tout le monde que ce n'est pas la Russie qui était à l'origine du conflit en Ukraine, mais le coup d'État financé par l'Occident et perpétré à Kiev en 2014, qui a fait venir au pouvoir des forces antirusses et a divisé les peuples fraternels. Cela a provoqué un conflit armé dans le Donbass.Nous engageons des actions pour sauver la population contre le génocide et la terreur.La Russie est toujours ouverte aux négociations pacifiques constructives.Les forces russes continuent de détruire des cibles militaires, de porter des frappes massives de haute précision contre les systèmes de gestion militaires, des entreprises de l'industrie militaire et des installations associées, notamment énergétiques. Nous détruisons la chaîne de livraisons d'armes étrangères et le potentiel militaire de l'Ukraine. Sachant que des mesures exhaustives sont prises pour éviter la mort de la population civile.Les forces armées ukrainiennes ont subi de lourdes pertes, une grande partie de l'armement et du matériel à disposition au début de l'opération a été détruite. Les États-Unis et les pays de l'Otan ont décuplé l'aide militaire au régime de Kiev pour compenser les pertes. 27 pays ont déjà dépensé 97 milliards de dollars pour livrer des armes à l'Ukraine, ce qui est largement supérieur à ce qui a été abandonné par les Américains en Afghanistan. Une partie des armes abandonnées en Afghanistan se trouve entre les mains des terroristes et se répand à travers le monde. On ignore entre quelles mains se retrouvera demain l'armement de l'Ukraine.Il est à noter qu'il y a des officiers d'état-major, des artilleurs et d'autres spécialistes de l'Otan dans la zone de combat. Plus de 500 engins spatiaux des États-Unis et de l'Otan opèrent dans l'intérêt des forces armées ukrainiennes, dont plus de 70 sont militaires et le reste est à double usage.Les États-Unis et leurs alliés dépensent des sommes considérables pour l'information et la pression psychologique sur la Russie et ses alliés. Nous avons bien compris ce qu'est la prétendue liberté de la presse occidentale. Des milliers de fausses informations sur les évènements en Ukraine sont publiées quotidiennement sur ordre de Washington en utilisant les mêmes modèles. Des centaines d'agences de télévision, des dizaines de milliers de publications de presse et des ressources médiatiques sur les réseaux sociaux et les messageries fonctionnent dans ce but.Le silence total des médias occidentaux sur les crimes de guerre de l'armée ukrainienne est le comble du cynisme. Dans le même temps, le régime criminel néonazi de Kiev est glorifié. Les méthodes terroristes des forces armées ukrainiennes sont présentées comme la légitime défense ou encore comme les actions d'unités russes. Les nationalistes ukrainiens ont assumé le rôle de troupes de barrage. Chaque jour, nous recevons des informations sur des fusillades de soldats des forces armées ukrainiennes qui fuient les missions de combat.Pour stabiliser la situation, défendre les nouveaux territoires et mener de nouvelles offensives, une augmentation du nombre et de la force de nos troupes était nécessaire. À cette fin, une mobilisation partielle a été entreprise; elle a constitué un critère de maturité de la société russe et une sérieuse épreuve pour le pays et les forces armées.Les plans de mobilisation n'avaient pas été mis en place depuis la Grande Guerre patriotique. Le système de mobilisation lui-même n'était pas entièrement adapté aux nouvelles relations économiques. Par conséquent, lorsque la mobilisation partielle a commencé, nous nous sommes confrontés à des difficultés en matière d'information et de recrutement des citoyens dans les réserves.Toutes les imperfections ont dû être corrigées d'urgence: les structures d'organisation et de personnel des organismes de commandement militaire des formations et des unités ont subi des modifications urgentes ainsi que des mesures immédiates pour améliorer tous les types de soutien ont été prises.Les mesures de mobilisation partielle ont été réalisées dans les délais et dans leur intégralité. Au total, 300.000 citoyens de la réserve ont été convoqués pour le service militaire. Le travail consolidé des autorités fédérales et régionales a joué un rôle important à cet égard.Je tiens à mentionner la position civile active des citoyens Russes: plus de 20.000 personnes se sont engagées comme volontaires sans attendre les convocations.Afin de soutenir l'économie du pays, plus de 830.000 citoyens travaillant dans l'industrie de la défense et dans un certain nombre d'autres secteurs d'importance sociale qui assurent les fonctions capitales de l'État ont été exemptés de la mobilisation.Grâce aux décisions prises par le Commandant en chef suprême, les citoyens mobilisés bénéficient des mêmes avantages et garanties que les militaires sous contrat.Les militaires mobilisés suivent des formations aux opérations de combat, allant des compétences individuelles à l'intégration dans les unités.Un énorme fardeau est tombé sur les organismes politico-militaires. Cela a confirmé que la décision prise en 2018 de les créer était la bonne. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer qu'ils soient pleinement préparés à effectuer des missions de combat.Dans l'ensemble, la mobilisation partielle a permis de renforcer les capacités de combat des troupes et d'intensifier les opérations de combat. Les troupes ont libéré le territoire cinq fois plus important que celui que les républiques populaires de Louhansk et de Donetsk occupaient avant le 24 février. À la fin du mois de mai, les troupes russes ont entièrement libéré un centre industriel important, la ville de Marioupol, des nazis. La ville avait été transformée en une fortification puissante par le régime de Kiev, dont le noyau était la zone industrielle de l'usine Azovstal. Grâce aux actions réussies des unités des forces armées russes et de la milice populaire de Donetsk, plus de 4.000 militants ont été éliminés, et 2.500 nationalistes d'Azov et soldats des forces armées ukrainiennes ont déposé les armes et se sont rendus.La vie paisible est en train de se rétablir. Les ports de Berdiansk et de Marioupol sont désormais entièrement opérationnels. Nous prévoyons de mettre en place des points d'appui pour les navires, des services de sauvetage d'urgence et des unités de réparation de navires de la marine russe dans ces ports. La mer d'Azov est redevenue une mer intérieure de la Russie, comme elle l'a été pendant 300 ans de l'histoire de notre pays.Le trafic terrestre vers la Crimée par voie ferroviaire et routière a repris. Le trafic ferroviaire avec le Donbass est en cours de rétablissement. Depuis plusieurs mois, des cargaisons sont livrées à Marioupol, Berdiansk et d'autres zones libérées.L'établissement du contrôle du canal de Crimée du Nord a permis de rétablir l'approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée, qui était absent depuis huit ans en raison du blocus hydraulique et énergétique.Les militaires russes ont fait preuve de courage, de résilience et d'abnégation au cours de cette opération militaire spéciale. Plus de 100.000 personnes ont été décorées par l'État et 120 d'entre elles ont reçu le titre de héros de la Fédération de Russie. Au cours de l'opération spéciale, plus de 250.000 militaires professionnels ont acquis une expérience au combat.Aujourd'hui, les forces armées russes participent activement au retour à la vie normale sur les territoires libérés. Plus de 27.000 hectares de terrain ont été déminés. Douze immeubles ont été construits à Marioupol, et six autres sont en cours de construction, ainsi qu'un jardin d'enfants et une école. A Lougansk et Marioupol, deux centres médicaux multifonctionnels dotés d'équipements de pointe et d'une capacité de 260 lits ont été achevés dans un délai record.De nombreux efforts sont déployés pour rétablir l'approvisionnement en eau des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Des conduites d'eau d'une longueur totale de plus de 200 kilomètres ont été construites, fournissant de l'eau à plus de 1,5 million de personnes. Un conduit d'eau de 194 kilomètres de longueur partant du fleuve Don est en cours de construction, ce qui permettra de garantir l'approvisionnement en eau de Donetsk.D'une manière générale, l'opération militaire spéciale a démontré le grand professionnalisme des commandants et des commandants d'état-major à tous les niveaux de commandement, ainsi que la détermination du personnel militaire à accomplir les missions de combat les plus difficiles. Nos armes et équipements militaires ont confirmé leur fiabilité et leur efficacité exceptionnelles.Cette opération militaire spéciale offre une occasion unique d'analyser les méthodes actuelles de conduite des opérations interservices et les forces et capacités utilisées pour alimenter les plans d'amélioration des forces armées.Les dirigeants du pays et les forces armées ont reçu un soutien sans précédent de la part des citoyens russes.Cela montre clairement la solidarité de l'armée et de la société.Cette année, le ministère de la Défense a réalisé, et continue de réaliser, un certain nombre d'autres tâches importantes. Au début de l'année, nous avons mené, avec les pays de l'OTSC, une opération visant à stabiliser la situation au Kazakhstan et à empêcher une "révolution de couleur" dans ce pays.Les troupes russes restent le garant principal de la paix en Syrie et dans le Haut-Karabakh. Tout au long de l'année, nous avons effectué des actions humanitaires, du déminage, et nous avons apporté une assistance médicale auprès de la population.Notre triade nucléaire est maintenue à un niveau permettant de garantir la dissuasion stratégique. Le haut niveau de préparation au combat des forces nucléaires stratégiques est assuré par un niveau de capacité de pointe sans précédent qui atteint 91,3%.Les forces de missiles stratégiques ont achevé le réarmement de deux régiments de missiles avec le système de missiles terrestres mobiles Iars. Un autre régiment équipé du système de missiles Avangard avec une unité de croisière planante hypersonique a été mis en service de combat. Les lancements réussis du nouveau système de missiles lourds Sarmat lors des essais officiels ont permis de commencer les travaux relatifs à son déploiement.Les forces nucléaires de l'aviation stratégique ont été complétées par l'avion porteur de missiles stratégiques Tu-160M et l'avion Tu-95M. Cette année, 73 patrouilles aériennes ont été effectuées, dont deux étaient en collaboration avec l'Armée populaire de libération de la Chine. Les croiseurs sous-marins lance-missiles à propulsion nucléaire sont en service de combat régulier dans des zones désignées de l'océan mondial. Un autre sous-marin à propulsion nucléaire du projet Boreï-A, le Généralissime Souvorov, armé de missiles balistiques Boulava, a été intégré à la marine. Les compétences de combat des branches et des services des forces armées sont en amélioration constante.Les forces aérospatiales ont poursuivi le développement d'un système spatial unifié, le lancement du sixième vaisseau spatial Coupole, qui permet un contrôle continu des zones dangereuses pour les missiles dans l'hémisphère nord. L'aviation de formation est en cours de développement systématique. Le temps de vol des cadets a été multiplié par plus d'un tiers grâce à l'introduction de nouveaux avions d'entraînement. Cette année a été marquée par la première remise de diplômes à des femmes pilotes militaires, dont plus de la moitié ont obtenu un diplôme avec mention.La marine a reçu un sous-marin ultramoderne, six navires de surface, trois bateaux de combat, onze navires et bateaux de soutien et deux systèmes de missiles côtiers.Les livraisons en série du missile hypersonique mer-sol Tsirkon ont débuté. La frégate Amiral Gorchkov, avec des missiles hypersoniques à bord, est en phase finale de préparation pour un service de combat dans une zone non prévue dans les eaux de l'océan mondial.La caractéristique la plus importante de l'ordre de défense de l'État de 2022 a été l'approvisionnement en armes et en équipements des groupes de troupes engagés dans l'opération militaire spéciale. Afin d'augmenter leurs capacités de combat, les livraisons des modèles les plus demandés ont été reportées de l'année 2024 et 2025 à 2023. Afin d'optimiser les livraisons d'armes, un calendrier de dix jours a été établi. Sa mise en œuvre est contrôlée par un groupe de travail conjoint du ministère de la défense, de la commission militaro-industrielle, du ministère de l'Industrie et du Commerce et des organisations de l'industrie de la défense.Le montant du financement envisagé pour 2022, compte tenu de la fourniture supplémentaire d'armes et d'équipements, a permis d'augmenter de 30% le nombre de modèles de base envoyés aux troupes et de 69 à 109% le nombre de munitions pour les armements d'artillerie et d'aviation. Dans le même temps, le niveau d'exécution de la commande de défense publique concernant les modèles principaux s'est élevé à 91%.En 2022, toutes les activités d'entraînement opérationnel et de combat prévues ont été réalisées, y compris 14 entraînements internationaux de différents niveaux. Une série de manœuvres navales de grande envergure ont été effectuées au début de l'année, au cours desquelles des missions visant à contrer les menaces militaires contre la Russie en provenance des voies maritimes et océaniques ont été pratiquées.L'exercice du poste de commandement stratégique Vostok-2022 a constitué le dernier évènement du service de combat. Plus de 51.000 soldats y ont participé, dont ceux des forces armées de 14 pays étrangers. Une caractéristique particulière de l'exercice était la création d'un groupement international de troupes visant à remplir des missions communes. L'exercice a démontré la capacité des groupements internationaux établis à s'acquitter efficacement des tâches permettant d'assurer la sécurité régionale.Lors d'un exercice spécial, les forces nucléaires stratégiques ont réalisé avec succès une simulation de frappe nucléaire massive en réponse à une attaque hostile d'armes de destruction massive.Une expédition a été organisée dans le secteur Est de l'Arctique et sur la péninsule de Tchoukotka. Une série d'activités d'entraînement et de combat, de recherches et de travaux expérimentaux ont été menées. Tous les modèles d'armes ont confirmé leurs caractéristiques techniques dans des conditions arctiques.Malgré les tentatives de l'Occident collectif d'isoler la Russie, nous continuons à étendre la géographie de la coopération militaire et militaro-technique internationale.Le ministère de la Défense développe des relations avec les forces armées de 109 pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Cette année, 350 évènements internationaux importants ont été organisés.Les Jeux internationaux de l'armée sont devenus l'un des principaux événements d'entraînement conjoint avec des armées étrangères. Plus de 5.300 soldats de 34 pays ont participé à ces jeux. Plus de 3 millions de personnes ont assisté aux jeux, qui se sont déroulés dans 12 pays. Au cours des huit années des Jeux, 80 terrains d'entraînement ont été modernisés et leurs équipements et installations sont activement utilisés pour l'entraînement au combat des unités.Le forum annuel Armée a contribué à la coopération militaro-technique internationale. Des délégations de 85 pays y ont participé et le nombre de visiteurs a atteint près de 2 millions de personnes. 36 contrats pour un montant total de plus de 525 milliards de roubles ont été conclus avec des entreprises de l'industrie de la défense. Ce Forum constitue un projet efficace, au développement rapide, dont les performances sont de loin supérieures à celles des principaux sites d'exposition mondiaux similaires.La dixième conférence de Moscou sur la sécurité internationale a réuni en août plus de 700 délégués de 70 pays. Il s'agit du plus grand évènement politico-militaire du monde en termes de nombre de participants.Cette année, le premier congrès international antifasciste a eu lieu. Des personnalités officielles et publiques, des vétérans de la Grande Guerre patriotique, neuf délégations étrangères et des attachés militaires de 26 pays y ont assisté. Les participants au forum ont condamné sans réserve toute manifestation de fascisme, de néonazisme et de chauvinisme dans le monde contemporain. Le congrès devrait se tenir annuellement.Notre école militaire supérieure est l'une des meilleures du monde. Des étudiants et des cadets de 55 pays étudient dans les établissements d'enseignement supérieur du ministère de la Défense. C'est plus qu'à l'époque soviétique. A partir du 1er septembre 2023, les établissements d'enseignement des forces armées seront complétés par l'école militaire supérieure de commandement des armes combinées de Donetsk.Le développement du réseau d'organisations éducatives pré-universitaires du ministère de la Défense se poursuit. Le 1er septembre de l'année prochaine une nouvelle école militaire qui portera le nom d'Alexandre Souvorov ouvrira ses portes à Irkoutsk.Des démarches ont été entreprises auprès des autorités afin de créer une agence fédérale pour les anciens combattants. Cela permettra de centraliser et de rendre plus efficace le système de protection sociale des vétérans militaires. Nous vous remercions, cher Monsieur Poutine, de soutenir cette initiative.Les conditions de logement ont été résolues pour 49.000 familles de militaires, et 100.000 personnes bénéficieront d'une indemnisation pour le loyer.Nous accordons une grande importance au développement de la médecine militaire. Grâce aux mesures thérapeutiques et préventives prises, le niveau général de morbidité dans les forces armées a diminué de 50% au cours des dix dernières années. Le nombre d'organisations médicales militaires fournissant des soins médicaux de haute technologie a triplé et la gamme de services qu'elles offrent a doublé. Le nombre de patients ayant bénéficié de ce type de soins s'élève à plus de 28.000.Les médecins militaires ont notamment fait leurs preuves lors de l'opération militaire spéciale. Les premiers secours sont apportés en 10 minutes. Les blessés sont transportés dans les services médicaux dans un délai d'une heure et dans les hôpitaux militaires dans les premières 24 heures.Nous avons obtenu une basse mortalité lors des étapes d'évacuation des blessés. Le taux de mortalité au niveau de l'hôpital était inférieur à un demi pour cent, c'est à-dire le plus bas de toute l'histoire de la médecine militaire.Conformément à vos instructions, la réalisation du programme de modernisation de la santé militaire jusqu'en 2027 a été lancée. Un nouvel hôpital militaire ultramoderne de 150 lits a été ouvert à Kazan. Neuf nouveaux hôpitaux militaires sont en cours de construction à Riazan, Ioujno-Sakhalinsk, Briansk, Koursk, Belgorod, Kaspiïsk, Sébastopol, Mirny et Vladikavkaz. La construction d'un centre de santé et de traitement a été achevée dans une station balnéaire unique au Kamtchatka.Le ministère de la Défense a organisé une campagne de lutte systématique contre une nouvelle infection de coronavirus. Au cours de la sixième vague, une épidémie de la maladie n'a pas été tolérée.En ce qui concerne le complexe de construction militaire, tous les plans ont été réalisés, plus de 3.000 bâtiments et installations ont été construits. L'accent est mis sur le développement de l'infrastructure destinée aux forces nucléaires stratégiques. Cette année, 650 installations de haute technologie ont été construites pour eux, notamment pour le déploiement des systèmes de missiles Avangard, Iars et Sarmat.La flotte du Nord a mis en service des installations terrestres d'énergie et d'infrastructures sociales à Gadjievo. Un front de quai de 1.154 mètres de long a été mis en service au point d'appui de la flottille de la Caspienne, et la construction d'un autre quai a été achevée. Dans le cadre du développement du système de base de l'aviation des forces armées, l'infrastructure pour la réception de tous les modèles modernes d'équipement d'aviation a été reconstruite sur 15 aérodromes. L'aménagement des camps militaires s'est déroulé comme prévu. La construction de 625 bâtiments et structures des zones de parc et des zones de logement des casernes a été achevée.Conformément à vos instructions, les unités ferroviaires poursuivent la reconstruction de la partie Oulak-Fevralsk, d'une longueur de 339 km, de la magistrale Baïkal-Amour. Environ 3 millions de mètres cubes de travaux d'excavation ont déjà été réalisés, ce qui représente plus de la moitié de son objectif.Le ministère de la Défense a mis en œuvre de grands projets patriotiques et culturels. Des parades militaires ont été organisées dans 28 villes. Traditionnellement, la parade navale principale a eu lieu. Conformément à vos instructions, le complexe commémoratif historique de Saour-Moguila a été restauré en 90 jours. La flamme perpétuelle est à nouveau allumée sur le monticule.Le travail systématique sur l'éducation militaro-patriotique des jeunes se poursuit. Le cœur de cette action est le mouvement Iounarmia, qui a déjà traversé toutes les régions de Russie et a rassemblé plus de 1.251.000 enfants et adolescents.Le travail sur le développement du réseau de centres pédagogiques et méthodologiques pour l'éducation militaro-patriotique de la jeunesse Avangard se poursuit en coopération avec les autorités des sujets de la Fédération de Russie. En 2022, 20 centres régionaux et 25 centres urbains seront ouverts dans les villes de plus de 100.000 habitants. Au total, plus de 150.000 lycéens ont suivi leur formation dans 88 centres Avangard. Nous pensons que la création de tels centres doit devenir la base de la formation militaire initiale et du système d'éducation militaro-patriotique de la jeunesse du pays.Monsieur le chef des armées,Dans l’ensemble, tous les objectifs définis en 2022 ont été accomplis par les forces armées. Leurs capacités opérationnelles ont augmenté de plus de 13% et le niveau des capacités défensives du pays a été assuré.Mesures visant à renforcer la sécurité de la Fédération de Russie.Compte tenu de la volonté de l'Otan d’accroître son potentiel militaire près des frontières russes ainsi que de s’élargir à la Finlande et à la Suède, des mesures de rétorsion sont nécessaires pour créer un groupement de forces dans le nord-ouest de la Russie.Lors du recrutement dans les forces armées, augmenter progressivement l'âge de conscription des citoyens de 18 à 21 ans et fixer la limite d’âge à 30 ans. Assurer la possibilité à la demande des citoyens de s'engager dans le service militaire sous contrat dès le premier jour d'entrée dans le service.Créer deux groupes territoriaux stratégiques interarmes des forces armées - les districts militaires de Moscou et de Saint-Pétersbourg.Continuer à développer le cadre et la structure des services des forces armées, élever la responsabilité des commandements supérieurs pour la formation et l'emploi des groupements et des unités militaires. Former trois divisions de fusiliers motorisés, y compris dans le cadre d’unités interarmes dans les régions de Kherson et de Zaporojié, ainsi qu'un corps d'armée en Carélie.Réformer en divisions de fusiliers motorisés sept brigades de fusiliers motorisés dans les districts [militaires] Ouest, Central, Est et dans la Flotte du Nord. Dans les forces aéroportées, il est nécessaire de former deux divisions de forces navales d’assaut supplémentaires.Pour chaque armée (blindée) interarmes posséder une division aérienne mixte et une brigade d'aviation légère de 80 à 100 hélicoptères de combat. En outre, former trois directions de divisions aériennes, huit régiments aériens de bombardement, un régiment de chasse et six brigades d'aviation légère.Former cinq divisions d'artillerie de districts militaires ainsi que des brigades d'artillerie de grande puissance pour créer une artillerie de réserve sur des axes stratégiques.Former cinq divisions navales dans les forces de défense côtière sur la base des brigades d'infanterie de marine existantes.Afin de remplir les missions d'assurer la sécurité militaire de la Fédération de Russie, il est nécessaire d'augmenter le nombre des forces armées à 1,5 million de militaires, dont 695.000 sous contrat.La sous-traitance des services en 2008-2012 a conduit à la destruction des détachements de réparation, ce qui a eu un impact négatif sur la maitenance des armes et des équipements. Depuis 2012, des mesures ont été prises pour les rétablir. L'opération militaire spéciale a montré la nécessité du renforcement des détachements de réparation dans les troupes. L'année prochaine, trois usines de réparation seront construites et les détachements de réparation au niveau militaire seront renforcés.Dans les commissariats militaires, introduire un service civil d'état fédéral avec une augmentation du nombre de postes militaires. Achever la transformation numérique des bureaux de conscriptions.Monsieur le chef des armées,Avec votre consentement, les approches décrites seront incluses dans les plans de développement des forces armées selon les modalités prévues.Objectifs prioritaires pour 2023.Continuer à mener l'opération militaire spéciale jusqu'à l'accomplissement des objectifs. Les dispositifs des forces russes assureront la préservation de la paix et de la stabilité dans le Haut-Karabakh et en Syrie.Réaliser dans son intégralité l’ensemble des exercices opérationnels et tactiques en mettant l'accent sur les menaces de l'expansion de l'Otan vers l'est.Préparer et organiser les manœuvres des troupes Zapad 2023.Mettre en service dans les Forces de missiles stratégiques 22 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux Iars, Avangard et Sarmat.Mettre en service dans les forces aériennes nucléaires stratégiques trois bombardiers stratégiques Tu-160. Mettre en service dans la flotte le sous-marin nucléaire du projet Boreï-A Empereur Alexandre III, ainsi que 4 sous-marins et 12 navires de surface.Augmenter la fourniture de systèmes de missiles hypersoniques de haute précision Kinjal et Tsirkon. Poursuivre le travail sur d'autres modèles prometteurs.Augmenter le contingent militaire sous contrat compte tenu du remplacement des citoyens mobilisés dans les dispositifs et du recrutement de nouvelles formations, d'ici la fin de l'année, à 521.000 personnes.Monsieur le chef des armées,Conformément à vos consignes, l'année prochaine, le développement progressif des forces armées et le renforcement de leurs capacités opérationnelles se poursuivront.Nous évoquerons en détail le bilan lors de la réunion à huit clos.Merci.Compte-rendu terminé.Vladimir Poutine: Chers camarades,Par tradition je dirai quelques mots pour conclure. Je vais parler en termes généraux, mais à mon avis, ils sont toujours intéressants pour nous - en tout cas, ce que je dirai, je pense que cela présente toujours un intérêt notamment pour la situation actuelle.Je l'ai déjà dit plus d'une fois et même écrit dans mes articles que nos adversaires stratégiques avaient pour objectif la désintégration et l'affaiblissement, la désunion de notre pays au fil des siècles, il n'y a là rien de nouveau. Un pays trop grand, comme ils le pensent, qui représente une menace pour quelqu'un, il faut donc le "couper" un peu, le diviser. Toujours, rappelez-vous, pendant des siècles, où que vous regardiez, un tel objectif était toujours fixé, je ne citerai pas ces exemples maintenant, il suffit de consulter la littérature appropriée. Ils préparaient toujours des plans avec l'espoir que d'une manière ou d'une autre ils réussiraient à le faire.Quant à nous, nous adoptions presque toujours une approche absolument différente, d'autres dispositions: nous voulions faire partie de ce monde prétendument civilisé. Et, après l'effondrement de l'Union soviétique que nous avions nous-mêmes admis, il nous semblait pour une certaine raison que nous ferions bientôt partie de ce monde dit civilisé. Il s'est cependant avéré que personne ne nous attendait dans ce monde malgré tous nos efforts et tentatives. Je le dis du point de vue de mon propre travail, car j'avais moi aussi entrepris ces tentatives. Nous tentions donc de nous rapprocher de ce monde, de le rejoindre. En vain.Au contraire, nous avons constaté des actions de nature absolument différente comme l'utilisation de terroristes internationaux dans le Caucase afin d'achever la Russie et de détruire la Fédération de Russie récemment formée. Beaucoup de ceux qui sont présents dans cette salle n'ont pas besoin de preuves: vous savez parfaitement vous-mêmes ce qui se passait au milieu des années 1990 et au début des années 2000. On condamnait apparemment Al-Qaïda et d'autres criminels, mais leur utilisation sur le territoire de la Russie était considérée comme acceptable, et ils bénéficiaient du soutien en tout genre - matériel, médiatique, politique voire militaire - pour combattre la Russie. Nous sommes néanmoins arrivés à surmonter cette époque difficile de notre histoire grâce aux peuples du Caucase, au peuple tchétchène et à l'héroïsme de nos militaires. Nous avons passé ces épreuves et nous nous sommes consolidés.Mais cette tendance n'a fait que se renforcer. Nos adversaires géopolitiques se sont mis à utiliser tous les maillons faibles - je ne veux offenser personne, mais c'est en effet le cas - à leurs propres fins: ils ont commencé à laver les cerveaux dans les pays postsoviétiques, notamment en Ukraine. Qui plus est, ils le faisaient avec succès et y étaient bien préparés, car des instituts entiers travaillaient en ce sens depuis l'époque soviétique.Après le coup d'État en Ukraine en 2014… Je voudrais souligner dans ce contexte que nous entreprenions pendant des décennies des tentatives de développer nos relations dans les nouvelles conditions géopolitiques. Nous faisons tout pour former dans ce nouveau contexte des relations de bon voisinage, voire de fraternité: nous octroyions pendant des années des crédits et des ressources énergétiques pratiquement gratuites. Mais rien, absolument rien ne marchait.Je voudrais rappeler que, pendant la désintégration de l'Union soviétique, l'Ukraine a stipulé dans sa Déclaration d'indépendance, en quittant l'URSS, qu'elle était un État neutre - et je pense que les dirigeants russes de l'époque le comprenaient de la même manière. Ainsi, la position des autorités russes de l'époque est dans l'ensemble compréhensible. Elles ne constataient donc pas de menaces dans le contexte de cette époque: un État neutre, un peuple frère, une culture unie, des valeurs spirituelles et morales communes, une histoire commune. Elles ne voyaient donc aucune menace. Mais non, l'adversaire travaillait de manière très persévérante et, il faut le reconnaître, efficace.Tous nos efforts visant à construire les relations espérées étaient inefficaces et ne permettaient pas d'atteindre cet objectif. Je voudrais souligner qu'on ne peut rien nous reprocher, j'en suis absolument certain.Vous connaissez bien ma position. Nous considérions les Ukrainiens comme un peuple frère, et je le pense toujours. Les évènements actuels constituent certainement une tragédie, notre tragédie commune. Cette dernière n'a cependant pas résulté de notre politique, mais de celle d'autres pays, des pays tiers qui avaient toujours visé cet objectif, la désintégration du monde russe.Ils l'ont accompli dans une certaine mesure et ils nous ont poussés au seuil actuel.Ainsi, après le coup d'État de 2014 - je ne vais pas évoquer les raisons de ce dernier, mais je dirai tout simplement qu'il était inacceptable - je voudrais rappeler qu'en février 2014, trois ministres des Affaires étrangères, ceux de la Pologne, de la France et de l'Allemagne, se sont rendus à Kiev pour assumer le rôle de garants d'un accord entre l'opposition et le pouvoir. Un coup d'État est cependant arrivé quelques jours après. Tout le monde a oublié ces garanties comme si elles n'avaient jamais existé. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire: chers amis, nous sommes garants, nous sommes les plus grands pays européens, nous vous demandons donc de relancer les négociations et d'organiser les élections pour résoudre la question du pouvoir à l'aide de procédures politiques. C'est tout.Tout le monde comprenait parfaitement que le pouvoir ukrainien de l'époque perdrait sans doute n'importe quelles élections, d'autant plus que le président avait accepté pratiquement toutes les demandes de l'opposition, y compris celle d'organiser des élections anticipées. Et quand je demande à nos prétendus collègues "pourquoi avez-vous permis ce coup d'État?", il n'y a pas de réponse, ils haussent les épaules: c'était un jeu du hasard. Incroyable! Ils ont fait comprendre que plus aucune force politique prorusse n'était acceptable. Des politiciens, des journalistes ou des personnalités politiques qui se prononçaient pour le développement des relations avec la Russie pouvaient être tués dans la rue, sans aucune investigation. Il était donc clair qu'on nous ne permettrait absolument pas de rétablir les relations avec cette partie de notre ancien pays commun. C'était tout simplement impossible. En réalité, il s'agissait d'une utilisation ouverte et éhontée de la pratique de terreur.Le lavage des cerveaux en Ukraine, l'utilisation d'une idéologie extrêmement nationaliste voire néonazie pendant des décennies produisaient de telle ou telle façon leur effet.Qu'est-ce que c'est? Des complices d'Hitler ont été élevés au rang de héros nationaux, et tout le monde l'ignore apparemment. Oui, ils sont nationalistes. Il existe des nationalistes dans n'importe quel pays, y compris en Russie. Mais nous combattons les manifestations du néonazisme et du fascisme au lieu de les transformer en politique nationale. Contrairement à l'Ukraine, et tout le monde prétend l'ignorer. En principe, le nationalisme n'est pas vraiment mauvais, car il s'agit de la lutte pour les intérêts nationaux, mais, dans ce cas-là, tout repose sur une idéologie fasciste et néonazie, ce que personne ne remarque. Certains individus affichent la croix gammée dans le centre des principales villes, y compris de la capitale, comme si cela était parfaitement naturel. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que dans les années 1990 et au début des années 2000, quand on utilisait des terroristes internationaux contre la Russie en faisant fi de la nature terroriste de ces individus, parce qu'ils étaient utilisés dans la lutte contre la Russie. On constate une situation similaire aujourd'hui: on utilise des néonazis contre la Russie et on se fiche du fait que ce sont des terroristes, car ils combattent la Russie. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer.Il était donc déjà évident qu'un affrontement avec ces forces, notamment en Ukraine, était inévitable, la seule inconnue étant sa date. Des combats, des opérations militaires sont toujours liés à des tragédies et à des pertes de vies, nous le comprenons parfaitement, nous en sommes conscients. Mais, comme c'est inévitable dans tous les cas, mieux vaut aujourd'hui que demain. Je pense que tous ceux qui sont présents dans cette salle le comprennent parfaitement compte tenu de l'état de nos forces armées qui possèdent des armes et du matériel avancés, inaccessibles à d'autres pays. Tout cela constitue une certaine marge de sécurité.Nous comprenons bien nos avantages: la triade nucléaire, les forces aérospatiales, des segments de la marine, etc. Nous savons bien tout cela et possédons ces outils, et tout est en bon état. Nous savons également ce qu'il faudra faire pour perfectionner nos forces armées, notamment en matière d'armée de terre, de lutte de contre-batterie, de systèmes de communications, etc. Tous ceux qui sont présents dans cette salle comprennent ce que je dis et partagent certainement cette position.Mais je voudrais souligner. Chez nous, en Russie - il ne reste pas beaucoup de pays similaires dans le monde, sans parler de nos voisins qui n'auront bientôt plus rien à l'exception d'aumônes en argent, en armes et en munitions - nous avons tout, je voudrais le souligner, tous les moyens pour élargir ce potentiel et nous le ferons à part entière. Contrairement à beaucoup d'autres pays, comme je l'ai déjà dit, nous le ferons sur notre propre, je le souligne, base scientifique, technologique, industrielle et humaine que nous développerons. Qui plus est, nous viserons ces objectifs sans nuire au développement de l'économie et du secteur social, sans ignorer nos engagements sociaux par rapport à notre population, à nos citoyens. Tous nos objectifs à long terme seront atteints, tous nos projets seront mis en œuvre.Nous ne répèterons pas les erreurs du passé, quand nous détruisions notre économie au nom du renforcement de notre défense, même si cela n'était pas vraiment indispensable. Nous éviterons la militarisation du pays et de l'économie, car tout d'abord le niveau de développement et la structure de l'économie ne l'exigent pas aujourd'hui. Et je voudrais souligner encore une fois que nous n'avons aucune envie de faire des efforts excessifs capables de nuire à notre population, à notre économie et à notre secteur social.Nous assurerons le perfectionnement des forces armées et de toute la composante militaire de l'État. Nous le ferons de manière calme, rythmique et cohérente, sans aucune agitation. Nous chercherons à renforcer nos capacités défensives et dans l'ensemble à remplir les objectifs de l'opération militaire spéciale.Je suis d'accord avec vos propositions en matière de futurs changements structurels des forces armées, mais je vous demande de présenter un rapport après cette réunion. Nous évoquerons tout cela avec vous en détail plus tard.Je voudrais remercier vous tous pour vos efforts. Je suis certain - et vous ressentez sans doute les humeurs actuelles dans le pays - que tous les citoyens suivent attentivement les forces armées et vous souhaitent bonne chance. Et nous n'avons aucun doute que nous atteindrons les résultats que nous nous fixons et dont vous m'informez. Je suis absolument certain que tous les objectifs que nous nous fixons seront certainement accomplis.

