Des scientifiques chinois développent un drone capable de rester dans les airs éternellement

Alors que de nombreux pays, dont la Chine, développent de puissants systèmes laser comme armes anti-drones, le professeur Li Xuelong et ses collègues de la Northwestern Polytechnical University de Xian (nord-est de la Chine) ont abordé la relation drone-laser d’une autre façon, rapporte le South China Morning Post.Ils ont supposé qu’un faisceau laser pouvait non seulement suivre un drone, mais aussi l’alimenter en électricité. À condition que le drone soit équipé d'un module de conversion photoélectrique.Les chercheurs affirment ainsi avoir mis au point un moyen d'utiliser des faisceaux laser à haute énergie pour maintenir les drones dans les airs pour toujours.Ils n’ont pas divulgué les détails de la portée du système et de l'efficacité de la conversion photoélectrique, en raison de la sensibilité de la technologie, qui a des utilisations potentielles à des fins militaires.Usage dans l’intérêt publicLes ODD devraient participer à des missions comme le contrôle du trafic, les patrouilles de sécurité, les sauvetages en cas de catastrophe et la logistique sans contact, selon le rapport.

