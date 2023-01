https://fr.sputniknews.africa/20230108/une-tchadienne-demande-le-divorce-24-heures-apres-son-mariage-1057536075.html

Une Tchadienne demande le divorce 24 heures après son mariage

Fraîchement mariée, une trentenaire a décidé de rompre avec son époux juste après quelques heures du mariage. En cause, trois enfants dont l’existence avait... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Bien qu’un nombre non négligeable des couples finissent par se séparer, tous les divorces n’impliquent pas une telle rapidité: une Tchadienne de 32 ans a décidé de quitter son époux le jour même du mariage, relate Alwihda.Résidant à N’Djamena et employée dans le commerce, la jeune femme a rencontré son futur mari il y a un an. "Je l'ai connu lors d’une cérémonie à l’église EFLT de Walia. Ce dernier a touché mon cœur et nous nous sommes échangé nos numéros de téléphone. On causait à chaque fois", affirme-t-elle.La vérité cachéePourtant, le soir de la cérémonie du mariage, elle a entendu la conversation des sœurs de son époux et a découvert qu’il avait des enfants d’un mariage précédent. Une réalité qu’il avait cachée.Ainsi, elle a découvert qu’il avait trois petits restés "au village", leur mère étant décédée il y a un an. De plus, son père ne voulait pas reconnaître l’union et l’avait "maudite".La femme a ainsi demandé le divorce, qui n’a pourtant pas encore été prononcé.

