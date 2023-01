https://fr.sputniknews.africa/20230108/un-ex-joueur-camerounais-du-psg-est-decede-a-lage-de-40-ans-1057533229.html

Un ex-joueur camerounais du PSG est décédé à l'âge de 40 ans

Un ex-joueur camerounais du PSG est décédé à l'âge de 40 ans

L’ex-international camerounais Modeste M’Bami, passé par le PSG et l’OM, est décédé le 7 janvier à l’âge de 40 ans. Une crise cardiaque aurait causé sa mort. 08.01.2023, Sputnik Afrique

Le Camerounais Modeste M’Bami, ancien joueur du Paris Saint-Germain (PSG) et de l’Olympique de Marseille (OM), est décédé le 7 janvier à l’âge de 40 ans, rapporte le club de football français sur son compte Twitter.Selon Le Figaro, une crise cardiaque en est la cause.De son côté, l’OM a aussi déploré "la disparition soudaine" du sportif.Le parcours du footballeurM'Bami, né à Yaoundé, avait débuté sa carrière professionnelle à Sedan (2000-2003) avant de rejoindre des équipes comme le PSG (2003-2006) puis l'OM (2006-2009). Il a ensuite entrepris un périple qui l'a mené en Espagne, en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie.Il avait terminé son aventure chez les pros au Havre (2014-2016), où il résidait depuis. Le club lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux.Le sportif comptait deux Coupes de France à son palmarès, remportées avec le PSG (2004, 2006).Médaillé d'or olympique en 2000 et sélectionné à 38 reprises en équipe nationale, il avait également été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003 et finaliste de la CAN en 2008 avec les Lions Indomptables.

