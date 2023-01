https://fr.sputniknews.africa/20230108/pour-accuser-moscou-kiev-prepare-une-provocation-avec-des-corps-de-civils-exhumes-de-tombes-1057540492.html

Pour accuser Moscou, Kiev prépare une provocation avec des corps de civils exhumés de tombes

La Défense russe a annoncé qu'une provocation avec des corps de civils exhumés de tombes est en préparation en Ukraine pour accuser d'exactions les forces... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) prépare une provocation dans la région de Kharkov en mutilant des cadavres de civils exhumés de leurs tombes spécialement pour cette mise en scène. Ceci, dans le but d'en accuser les forces armées russes, a annoncé ce dimanche 8 janvier le ministère russe de la Défense.Après l'exhumation, les corps de ces citoyens ukrainiens ont été mutilés et jetés dans des "fosses" préparées à cette occasion à la périphérie de ces villages, afin de créer de fausses preuves de "tortures" et d'"exécutions" de civils par des soldats russes, précise le ministère.A l'heure actuelle, des agents des services secrets et de police prennent en photo et filment ces corps et "imitent le travail d'experts légistes et d'autres experts" devant de faux "témoins", selon les informations de la Défense russe.

