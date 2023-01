https://fr.sputniknews.africa/20230108/mopacho-la-danse-qui-fait-vibrer-le-congo-brazzaville-1057538069.html

Mopacho: la danse qui fait vibrer le Congo-Brazzaville

À la rumba congolaise, le coupé-décalé en Côte d’Ivoire, le bikutsi au Cameroun s’ajoute le mopacho, danse qui a ses origines au Congo-Brazzaville et dont la popularité monte en flèche.Le 7 janvier, les lauréats du concours "Mopacho challenge national" ont été désignés dans la capitale de la République du Congo, selon RFI. Débuté fin décembre, le concours a été organisé par le ministère de l’Industrie culturelle.Le plus grand danseur de mopacho est devenu Reich Ngassaye Edzoualiko, 22 ans, habitant du nord du pays. Il a reçu un chèque de 800.000 francs CFA (plus de 1.200 euros). Au total, douze concurrents se disputaient le titre en finale. Ils devaient danser une dizaine ou une trentaine de minutes.Une partie du patrimoine culturel congolaisCréé en 1990 dans la capitale, le mopacho monte en puissance ces derniers temps, grâce au réseau sociaux et notamment Tiktok. La danse s’accomplit en souplesse et implique toutes les parties du corps: pieds, mains, reins, jambes, tête.Lydie Pongault, ministre de l’Industrie culturelle, s’est réjoui du concours qui a marqué le rassemblement du pays "au niveau de la culture", selon RFI.

