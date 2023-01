https://fr.sputniknews.africa/20230108/les-electeurs-aux-urnes-au-benin-pour-elire-les-nouveaux-deputes-1057537296.html

Les Béninois aux urnes pour élire leurs nouveaux députés

Les opérations de vote pour le scrutin législatif ont démarré ce dimanche 8 janvier dans la majorité des centres du Bénin. Dès 06h30 heure locale, dans la majorité des centres de vote de Cotonou, la capitale économique béninoise, et de ses villes environnantes -notamment Godomey, Abomey Calavi et Akassato-, les responsables des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ont procédé à l'installation des dispositifs électoraux. Depuis 07h00, les électeurs béninois accomplissent leur devoir civique en votant librement pour le candidat de leur choix, sous le regard des observateurs de la CEDEAO, de la plateforme des organisations de la société civile béninoise et des représentants des sept partis politiques en lice. Le Président actuel, Patrice Talon, a glissé son bulletin dans l'urne du centre de vote de l'école primaire Charles-Guillot de Zongo, à Cotonou. Il s'est dit satisfait de l'ensemble du processus électoral en cours pour le scrutin législatif visant à élire 109 députés parmi les 1.526 candidats présentés par les sept partis en lice. Un total de 6.600.572 électeurs béninois, répartis entre 17.749 postes de vote regroupés en 7.986 centres de vote dans tout le pays, sont attendus aux urnes pour élire les 109 députés de la neuvième législature du pays.

