La Russie a augmenté ses exportations vers les pays amis, notamment africains

"Nous visons à nouveau une croissance des exportations alimentaires simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a de plus en plus de demandeurs, et moins de fournisseurs de nourriture. Par conséquent, nous sommes confiants dans l'avenir. Et vu la quantité de terres arables que nous avons maintenant, nous en avons assez pour nous nourrir et exporter", a conclu Mme Abramchenko.