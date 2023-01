https://fr.sputniknews.africa/20230108/la-plupart-des-pays-africains-snobent-le-marche-des-eurobonds-1057541780.html

La plupart des pays africains snobent le marché des eurobonds

La plupart des pays africains snobent le marché des eurobonds

Hormis l’Angola et le Nigeria, les pays africains n’ont pas émis d’obligations internationales pour le financement de leur économie l’an dernier, selon... 08.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-08T21:47+0100

2023-01-08T21:47+0100

2023-01-08T21:47+0100

afrique subsaharienne

angola

nigeria

lagos

marché

économie

covid-19

russie

ukraine

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104223/49/1042234954_34:0:1246:682_1920x0_80_0_0_c7425469fc6234bdf087fa7d458d9d9b.jpg

En 2022, la plupart des pays africains ont été absents du marché des eurobonds, relate l’agence d’informations économique Ecofin.Selon l’agence, Abuja et Luanda ont mobilisé respectivement 1,3 et 1,8 milliard de dollars, ce qui donne un total de 3,1 milliards de dollars enregistrés pour toute l’Afrique en 2022. Mais ce chiffre représente aussi une baisse de 74% par rapport à l’année précédente. En effet, ces mêmes émetteurs ont mobilisé 11,8 milliards de dollars en 2021.Quel est le véritable motif de cette absence?Les raisons qui ont motivé cette absence semblent multiples et diverses. L’inflation serait l’une des raisons, car elle a compliqué le remboursement des dettes extérieures par les pays africains.Selon l'agence de notation GCR Ratings établie en Afrique du Sud, tous ces problèmes sont dus à la cherté du dollar. Le Ghana a été le premier à en faire les frais, même s’il se remet peu à peu de l’inflation record à plus de 50% subie en 2022, détaille Ecofin.Pour qui le système financier international semble encore négliger le fait que depuis ces dix dernières années, l'Afrique est la victime de problèmes internationaux qu'elle n'a pas contribué à créer.Une régulation quasi inexistante des produits financiers complexes a provoqué la crise financière de 2008. Les conditions d'octroi de crédits par les banques internationales ont été renforcées. Ces dernières doivent soutenir les ambitions d'investissement des pays africains, poursuit Ecofin.Parmi les autres crises majeures, on retrouve le Covid-19 et son impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que l’opération spéciale russe en Ukraine et le conflit entre les États-Unis et la Chine. Ces crises renforcent la volatilité sur les marchés des matières premières agricoles comme énergétiques.

afrique subsaharienne

angola

nigeria

lagos

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, angola, nigeria, lagos, marché, économie, covid-19, russie, ukraine, états-unis