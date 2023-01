https://fr.sputniknews.africa/20230107/un-algerien-remporte-le-premier-prix-dun-prestigieux-concours-de-cuisine-en-france-1057528112.html

Un Algérien remporte le premier prix d’un prestigieux concours de cuisine en France

Une première… Un Algérien a réussi à gagner un concours à Paris lors duquel les jurys désignent la meilleure galette des rois de la région francilienne. 07.01.2023, Sputnik Afrique

Un artisan-boulanger d’origine algérienne a reçu le premier prix au concours de la meilleure galette aux amandes du Grand Paris 2023, tenu en décembre en France, relate Algérie 360.Il s’agit d’un gâteau traditionnellement consommé par les Français, les Espagnols, les Belges, les Québécois et les Suisses pour la fête de l’Épiphanie pendant la première semaine du mois de janvier.C’est le syndicat des Boulangers-pâtissiers du Grand Paris qui organise cet événement avec l’appui de jurys.Cinq lauréats ont été désignés parmi les 128 participants.Akim Bouhadda et son équipe ont remporté ce concours et leur galette des rois a été désignée comme la meilleure.Le premier Maghrébin gagnantSelon le média, l’Algérien est le propriétaire de la Maison Marquise, située à Chevilly-Larue, en France. La source souligne que l’homme est le premier Maghrébin à gagner ce concours depuis sa création, soit il y a 35 ans.Algérie 360 relate qu’il a raconté au micro de Maghreb Voices avoir une expérience professionnelle de 20 ans. Il a travaillé aux États-Unis, en Chine, à Londres et en Arabie Saoudite. Et ce parcours l’a aidé à lancer six boulangeries en France et cinq autres en Chine.De plus, il espère un jour revenir en Algérie pour y ouvrir une autre boulangerie.

