Les 49 soldats ivoiriens graciés par le Président de la transition au Mali

Le Président de la Transition au Mali, Chef de l'État, le Colonel Assimi Goita a accordé, le 6 janvier, par décret, la grâce "avec remise totale de peines aux... 07.01.2023, Sputnik Afrique

Dans un communiqué, le gouvernement malien affirme que le Président de la Transition a accordé par décret "sa grâce avec remise totale de peines aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne pour crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur"."La mesure de grâce prise par le Président de la Transition, vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 décembre 2022, du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d’ivoire", précise la même source.À cet égard, le gouvernement de la Transition "renouvelle sa profonde reconnaissance au Président de la République Togolaise Faure Essozimna Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région".Le Président togolais qui assurait la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet, a visité mercredi Bamako.Les 46 militaires ivoiriens ont été condamnés vendredi dernier à vingt ans de réclusion criminelle pour "attentat et complot contre le gouvernement" et "atteinte à la sûreté extérieure de l'État". Les trois femmes soldates ivoiriennes libérées début septembre par Bamako ont quant à elles été condamnées à la peine de mort par contumace.Les 49 soldats ivoiriens, qualifiés de "mercenaires", avaient été arrêtés le 10 juillet au Mali puis inculpés mi-août de "tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État" et formellement écroués. Trois femmes ont été libérées par la suite.

