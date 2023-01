https://fr.sputniknews.africa/20230107/la-fete-nationale-du-vaudou-est-celebree-ce-7-janvier-au-togo-1057531094.html

La fête nationale du Vaudou est célébrée ce 7 janvier au Togo

La fête nationale du Vaudou est célébrée ce 7 janvier au Togo

D’habitude célébré le 28 décembre, les Togolais célèbre en ce jour la fête nationale du Vaudou, selon un communiqué de la Fédération Nationale des Cultes... 07.01.2023, Sputnik Afrique

La fête nationale de vaudou réunit ce samedi 7 janvier, les prêtres et prêtresses vodou, adeptes et initiés des traditions ancestrales sur le terrain de football de Tokoin Tamé (Forever) à Lomé au Togo. La Fédération nationale des cultes vaudou et des traditions du Togo (FNCVTT) a fait une annonce à ce sujet le 5 janvier.La fête est placée sous le thème: "Préserver et promouvoir la paix pour un développement durable des cultes endogènes".Deux en unEn plus de la célébration de la 10e édition de la fête nationale du Vaudou et de traditions, le programme du jour comprend une cérémonie d’intronisation du 2ème Souverain togolais des religions endogènes (SOTORE II). Il s’agit de Hounogan Kovi Assogba, choisi par ses pairs en lieu et place du premier SOTORE qui a rejoint les ancêtres, précise le site Togo Nyigba.Le Vaudou une religion africaineLa religion vaudoue est née en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria, précise le site togolais d'information RepublicOfTogo.Mais les religions dites "réveillées" sont une menace pour les traditions ancestrales. L’Occident définit la pratique du vaudou par un nombre incalculable de clichés, allant de la poupée à la transe, en somme comme une forme obscure de sorcellerie, poursuit le site togolais. Le vaudou est un mélange de rituels provenant des Ashanti au Ghana, des Yorubas du Nigeria et du Bénin.Au XVIIe siècle, le Dahomey est en perpétuel conflit avec son voisin, le royaume d’Oyo (actuel Nigeria), habité par les Yorubas. Il a intégré au fil du temps, dans les cultes locaux, des rituels arrachés à d’autres. Ainsi est né le culte vaudou.La ville de Ouidah au Bénin, avec son célèbre Temple des pythons et sa forêt sacrée Kpassè, est considérée comme la capitale du vaudou. Elle est le lieu de pèlerinage d’adeptes de ce culte venant du Togo, du Nigeria, du Ghana, des Amériques mais également d’Haïti.Il y aurait plus de 55 millions d’adeptes du culte vaudou dans le monde, conclut RepublicOfTogo.

