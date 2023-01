Opération militaire spéciale au 6 janvier 2023

L’armée russe a éliminé près de 230 militaires ukrainiens sur tous les axes du front. Plusieurs groupes ukrainiens de sabotage et des unités d’assaut ont été ciblés. Parmi les armes ennemies détruites figurent des radars de contrebatterie et un obusier, tous de production US, un lanceur de S-300, un avion Su-25 et trois entrepôts de munitions.