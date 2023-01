https://fr.sputniknews.africa/20230106/le-congo-interdit-lexportation-de-bois-en-grumes-1057520229.html

Le Congo interdit l’exportation de bois en grumes

Le Congo interdit l’exportation de bois en grumes

Dans une démarche de durabilité et en quête d’une hausse des recettes de l’État, le Congo interdit l’exportation de bois non transformé. Le pays rejoint ainsi... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T15:25+0100

2023-01-06T15:25+0100

2023-01-06T15:25+0100

afrique subsaharienne

république du congo

gabon

bois

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1f/1055702873_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0828963dc64a2577447ff0b02cf5b4fb.jpg

La République du Congo suspend l’exportation de bois sous forme de grumes, c’est-à-dire de bois non transformé issu des forêts naturelles ou plantées. La mesure est entrée en vigueur le dimanche 1er janvier 2023.Selon le ministère de l’Économie forestière, cela doit permettre au secteur, l'un des plus grands employeurs du pays, d’augmenter ses contributions au PIB et d’élargir les recettes de l’État. Ainsi, seules les exportations de produits finis ou semi-finis resteront autorisées, de sorte qu’au moins une partie de la transformation du bois s’effectue dans le pays.La fin prochaine des exportations de bois non transformé avait été annoncée en octobre 2022, relate Afrik21.Question épineuse du boisLe Congo rejoint ainsi le Gabon qui applique cette politique depuis 2010 suivant des accords internationaux sur la préservation des forêts.Pourtant, cette décision du Congo va à l’encontre des orientations du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), qui a décidé fin octobre 2022 de de nouveau reporter pour une énième fois l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’exportation des billes de bois.

afrique subsaharienne

république du congo

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république du congo, gabon, bois, exportations