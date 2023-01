https://fr.sputniknews.africa/20230106/lalgerie-examine-les-possibilites-dexportation-de-ses-medicaments-au-qatar-1057517611.html

L’Algérie examine les possibilités d’exportation de ses médicaments au Qatar

La perspective de pouvoir exporter des médicaments fabriqués en Algérie vers le Qatar a été abordée le 5 janvier par les deux parties. Une liste de produits... 06.01.2023, Sputnik Afrique

L’exportation de produits médicaux et pharmaceutiques algériens vers le Qatar a été discutée le 5 janvier par le ministre algérien de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, et l’ambassadeur de Doha à Alger, Abdulaziz Ali Naama.Selon un communiqué publié le même jour sur un réseau social de l’instance, la rencontre a permis aux deux parties d’évoquer la possibilité et les opportunités d’une coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.L’objectif est de développer un partenariat et de promouvoir l’exportation des produits mentionnés vers Doha.Potentiels investissements dans ce domaineAinsi, les deux parties ont convenu de transmettre au ministère de la Santé publique de l’État du Qatar la liste des médicaments fabriqués en Algérie.Tout cela pour "soutenir leur exportation vers ce pays frère et ami et présenter un potentiel d'investissements dans le domaine pharmaceutique, mais également d'encourager et soutenir les opérateurs du domaine", a noté le texte.En outre, le ministre et l’ambassadeur ont discuté du potentiel des investissements à travers la réalisation d’une unité de fabrication de produits pharmaceutiques algéro-qatarie, selon la source.

