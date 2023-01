https://fr.sputniknews.africa/20230106/la-france-tire-la-sonnette-dalarme-sur-la-hausse-du-prix-de-leau-1057522895.html

La France tire la sonnette d'alarme sur la hausse du prix de l'eau

La France tire la sonnette d'alarme sur la hausse du prix de l'eau

Tandis que les sanctions pleuvent sur la Russie dans tous les domaines possibles, y compris énergétique, les Français font face à une flambée du prix de l’eau... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T21:00+0100

2023-01-06T21:00+0100

2023-01-06T21:00+0100

europe

france

prix

eau

hausse

sanctions

usine

augmentation

normes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0a/1045046694_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_c1d0e7435fc56f75cb4bdc063f3c96d3.jpg

Le prix de l’eau du robinet en France est en hausse et cela est dû à l’augmentation du prix de l’énergie, relate la chaîne de télévision France 3.Derrière cette hausse, il y a l’augmentation des prix de l’énergie. Dans certains bassins par exemple, l’eau est nettoyée grâce à l’air envoyé par des surpresseurs et ces machines sont gourmandes en électricité, précise la source.L’assainissement obligatoire a aussi un coûtL’eau va coûter de plus en plus cher, avec des tarifs qui ont parfois augmenté de 5 à 60%, puisque le coût du traitement nécessite des produits qui ont subi des augmentations. La France doit aussi se mettre aux normes européennes pour garantir une meilleure qualité.Une usine dans l’Eure-et-Loire doit permettre de réduire le taux de nitrates dans l’eau. Pour se faire 20 millions d’euros de travaux ont été financés en partie par un prêt de l’intercommunalité, ce qui représente une lourde charge.

europe

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, france, prix, eau, hausse, sanctions, usine, augmentation, normes