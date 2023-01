Des chars russes dernier cri effectuent des tirs d’entraînement – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230106/des-chars-russes-dernier-cri-effectuent-des-tirs-dentrainement--video-1057520376.html

Le ministère russe de la Défense a diffusé ce vendredi 6 janvier une vidéo montrant des équipages de chars T-90M "Proryv" modernisés en arrière de l'opération militaire spéciale.Sur la séquence, des escouades de blindés réalisent des manœuvres sur un champ de tir, du franchissement d’obstacles, du tir de haute précision au canon principal et avec les mitrailleuses de 12,7 mm.Les équipages, qui ont déjà une expérience de combat à leur actif, améliorent leur formation aux armes à feu et leur maîtrise des véhicules.Selon la Défense, les militaires s'entraînent à tirer sur des cibles avec l'armement du char et un système moderne d’assistance de tir, aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.Ce sont des drones qui servent à corriger la visée.L’institution a noté qu’après cet entraînement les équipages commenceront à effectuer des tâches de combat dans l’opération militaire.Des modernisationsD’après les soldats, par rapport au char T-72, le système d’assistance de tir du T-90M a été amélioré, avec une mitrailleuse modernisée, une nouvelle lunette, une caméra thermique et un système d'acquisition de cible, permettant de réaliser un tir plus précis. De plus, le char est équipé de caméras, dont une de recul pour un pilote mécanicien.Tous les processus prennent beaucoup moins de temps et l'ennemi est beaucoup plus visible.

