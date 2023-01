Opération militaire spéciale au 5 janvier 2023

L’armée russe a déclaré avoir éliminé plus de 55 extrémistes du bataillon tchétchène Cheikh Mansour et 170 soldats ukrainiens en ces dernières 24 heures. Parmi les armes ennemies détruites figurent deux avions militaires et 21 drones, trois lance-roquettes multiples, dont un Grad, une dizaine d’obusiers, ainsi que deux entrepôts de munitions