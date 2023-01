https://fr.sputniknews.africa/20230105/le-soudan-a-etabli-un-record-de-production-dor-en-2022-1057510283.html

Le Soudan a établi un record de production d'or en 2022

La Sudanese Mineral Resources Company (SMRC), entreprise publique qui réglemente le secteur aurifère du pays, a annoncé cette semaine avoir atteint son extraction d'or la plus élevée de l'histoire du secteur minier au Soudan en 2022.Ainsi, la compagnie a sorti 18,64 tonnes d’or, soit 1,61 tonne de plus par rapport au record établi en 2019 (17,26 tonnes). La quantité collectée en 2022 provient du secteur organisé, qui comprend des sociétés concessionnaires et des sociétés traitant des déchets miniers traditionnels.Un secteur rongé par la contrebandeLe Soudan, l'un des principaux pays africains producteurs d'or, produit entre 95 et 100 tonnes d'or par an. Cela fait du pays le troisième plus grand producteur d'or d'Afrique, juste derrière le Ghana et l'Afrique du Sud.Pourtant, le secteur aurifère souffre d'opérations de contrebande à grande échelle, principalement dans le secteur minier non organisé, connu sous le nom d'exploitation minière traditionnelle, qui comprend environ les quatre cinquièmes de l'or soudanais.Ainsi, selon des estimations, entre 50 et 80% de l'or soudanais sortent clandestinement du pays.

