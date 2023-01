Deux joueurs d’origine africaine victimes de racisme en Italie

https://fr.sputniknews.africa/20230105/deux-joueurs-dorigine-africaine-victimes-de-racisme-en-italie-1057510708.html

Triste scène! Deux joueurs d’origine africaine ont été la cible d’actes racistes au cours d’un match de football en Italie, selon le magazine sportif SoFoot... 05.01.2023, Sputnik Afrique

Un joueur de foot d’origine zambienne, Lameck Banda, et son coéquipier français natif de Yaoundé au Cameroun, Samuel Umtiti, qui jouent pour l’équipe italienne Lecce, ont été visés par des cris racistes pendant un match, relate le magazine sportif SoFoot.L’incident a eu lieu le 4 décembre, lors de la 16e journée du championnat d’Italie (série A).Indignation habituelleComme à l’accoutumée, Gianni Infantino, président de la FIFA, s’est indigné de cette déplorable attitude, sans toutefois prendre de sanctions strictes pour stopper ce fléau.Antoine Kombouaré, sélectionneur de l’équipe française de Nantes, s’est dit choqué, mais pas étonné, car ces cas sont légions dans le football italien. Il souhaite, toutefois, que les instances du foot prennent des mesures à la hauteur des faits.Footballogue on Twitter: "La réaction de Kombouare après les insultes racistes sur Umtiti💬 : "C'est choquant, mais en Italie ça ne me surprend pas du tout. Il faut demander aux instances du foot de prendre des mesures, pas à moi entraîneur." (🎥 @RMCsport) https://t.co/I8cE3JfJ6R" / TwitterDe son côté, le club de Lecce a apporté son soutien au défenseur international français d’origine camerounaise, tout en souhaitant que le racisme reste hors de la série A.U.S. Lecce on Twitter: "𝑰 𝒄𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝑺𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑺𝑰 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅'𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐! 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒉𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 @samumtiti ! #KeepRacismOut @SerieA https://t.co/wqGWCOGDQ7" / TwitterDes agissements fréquents dans le sport italienFin décembre, Cherif Traoré, international rugbyman italien d’origine guinéenne et évoluant dans le club Benetton de Trévise, a annoncé avoir découvert une banane pourrie dans un emballage de Noël. Il a reçu ce présent bizarre alors que les joueurs du club étaient réunis pour fêter Noël en avance et s'offraient des cadeaux de façon anonyme.D'origine guinéenne, un joueur de rugby reçoit une banane pourrie comme cadeau de Noël en Italie - 21.12.2022, Sputnik Afrique (sputniknews.africa)* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

