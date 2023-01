https://fr.sputniknews.africa/20230105/cote-divoire-14-morts-et-73-blesses-dans-une-collision-entre-deux-cars-1057512512.html

Côte d'Ivoire: 14 morts et 73 blessés dans une collision entre deux bus

Une collision entre deux autocars a fait au moins 14 morts et et 73 blessés à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. 05.01.2023, Sputnik Afrique

Au moins 14 personnes ont été tuées et 73 blessées dans une collision entre deux autobus jeudi à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a annoncé le Groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire (GSPM).Pour une raison qui n'a pas été précisée, l'accident s'est produit à la sortie sud de la capitale ivoirienne Yamoussoukro, en direction d'Abidjan.Les blessés ont été évacués dans des hôpitaux de Yamoussoukro.Il y a plus de 12.000 accidents de la circulation par an en Côte d'Ivoire, qui constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans, selon le ministère des Transports.

