Un Algérien clandestin tente d’étrangler son bébé de 4 mois près de Bordeaux

Un homme en situation irrégulière a tenté d’étrangler son bébé de quatre mois au beau milieu d’une mairie près de Bordeaux. 04.01.2023, Sputnik Afrique

Fait divers macabre près de Bordeaux où un Algérien en situation irrégulière a essayé d’étrangler un nourrisson de 4 mois à l’aide d’une corde, rapporte Actu17. Le suspect de 34 ans a fait irruption en pleine mairie de Cenon, où sa compagne était en train d’effectuer des formalités administratives.Le trentenaire a alors perdu les pédales et menacé de tuer son enfant. Il a passé une corde au cou du bébé et l’a ainsi maintenu en l’air pendant plusieurs secondes, devant la mère et les employés municipaux.En colère de ne pas être régulariséLa police est finalement intervenue et a interpellé le clandestin. Celui-ci a été placé en garde à vue. La mère aurait entretenu une relation avec le suspect pendant deux ans. Le couple se serait séparé un mois avant la naissance de l’enfant.Le suspect aurait déclaré aux policiers être en colère de ne pas voir sa situation régularisée après la naissance de l’enfant.Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale. Le bébé a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel municipal. Les qualifications de tentative d'assassinat ou de meurtre n'ont pas été retenues, indique le bureau du procureur de la République de Bordeaux.

