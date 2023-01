https://fr.sputniknews.africa/20230104/les-sanctions-antirusses-ratent-leur-cible-constate-une-television-belge--1057502559.html

Les sanctions antirusses ratent leur cible, constate une télévision belge

Les sanctions antirusses ratent leur cible, constate une télévision belge

Les restrictions imposées à la Russie n’ont pas poussé sa population à descendre dans les rues pour protester, constate la RTBF. Elles ne sont pas parvenues à... 04.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-04T15:57+0100

2023-01-04T15:57+0100

2023-01-04T15:57+0100

union européenne (ue)

russie

sanctions antirusses

conséquences

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/18/1054053561_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_6091ed35e7d8f1e2214302d1d0b79ada.jpg

Un coup d’épée dans l’eau. Tel est le triste aveu de la radio-télévision belge RTBF sur le résultat des sanctions occidentales contre la Russie.Et de conjecturer: "Du moins pour l’instant".Le média signale que la place des enseignes occidentales de cosmétiques, de la mode ou de l’alimentation parties de Russie a été occupée par des marques russes, turques ou chinoises.L’économie russe n’a pas été mise à genouxSeule l’industrie éprouve parfois un manque de composants électroniques.Même son de cloche sur France Inter: le luxe est toujours disponible pour ceux qui en veulent.Avec les importations parallèles légalisées par le gouvernement russe, les clients peuvent aller au-devant de mauvaises surprises, soutient la radio.Si sur les rues commerciales Petrovka et Stolechnikov, dans le centre de Moscou, les boutiques Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, affichent toutes le même petit panonceau expliquant qu’elles sont "fermées pour raisons techniques", à deux pas de là, au Tsoum, un grand magasin moscovite, les rayons restent pleins d’articles censés être frappés d’embargo.Après le début de l’opération russe en Ukraine, l’Occident a adopté neuf paquets de sanctions qui comprennent des mesures restrictives personnelles et sectorielles. Certains pays ont annoncé le gel d’actifs russes. De nombreuses enseignes ont quitté la Russie. Cependant, ces mesures ont ricoché sur les États-Unis et l’Europe, provoquant une hausse des prix et de l’inflation.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

union européenne (ue), russie, sanctions antirusses, conséquences