Funérailles de Pelé: Gianni Infantino contraint à s’expliquer pour ses selfies - photo

Lors de la cérémonie solennelle funèbre du grand Pelé, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a été pris en train de prendre des selfies, sourire aux lèvres... 04.01.2023, Sputnik Afrique

"Consterné": c’est comme ça que Gianni Infantino s’est senti suite à une cascade de critiques à son endroit après les obsèques de Pelé.Pendant la cérémonie au Brésil, le président de la FIFA a été pris en flagrant délit de selfies à proximité du cercueil du grand joueur, au mécontentement de plusieurs qui l’ont fustigé pour le manque de "respect"."Être utile"Afin de "clarifier" la situation, M.Infantino a publié lui-même quelques-unes de ces photos sur son compte Instagram* où il a pris la parole.Il a insisté sur le fait qu’il l’aurait fait de même si un cas similaire venait à se reproduire."Si être utile à un coéquipier de Pelé crée des critiques, je suis heureux de le prendre et continuerai d'être utile partout où je le pourrai à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du foot."Gianni Infantino a également mis en valeur son "respect et [son] admiration" qu’il éprouve pour Pelé, et en son honneur, il a demandé de renommer un stade au nom de Pelé parmi les 211 associations membres de la FIFA.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

