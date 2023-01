L'équipe épargnée

La veille, le ministère russe de la Défense a signalé que l'armée russe avait visé des points de déploiement temporaire d'unités de la" légion étrangère" dans les zones des localités de Markovo, de Kramatorsk (République populaire de Donetsk) et de Novoossinovo (région de Kharkov). Plus de 70 mercenaires étrangers auraient été tués, plus de 100 blessés.