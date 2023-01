https://fr.sputniknews.africa/20230103/pochette-surprise-un-francais-recoit-par-erreur-un-colis-contenant-1-kilo-de-cannabis-1057497597.html

Pochette surprise: un Français reçoit par erreur un colis contenant 1 kilo de cannabis

Pochette surprise: un Français reçoit par erreur un colis contenant 1 kilo de cannabis

Un livreur s’est trompé de destinataire et a déposé un colis contenant du cannabis chez un habitant de Roubaix, en France. 03.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-03T19:52+0100

2023-01-03T19:52+0100

2023-01-03T19:52+0100

france

cannabis

colis

faits divers

drogue

trafic de drogue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104269/10/1042691085_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ffda6efc4ec2911d5f738600917e05bd.jpg

Le facteur sonne toujours deux fois. C’est sans doute moins vrai à Roubaix (Nord) qu’ailleurs. Un livreur a en effet commis une sacrée bourde en déposant un colis rempli de cannabis devant la mauvaise porte, rapporte BFM TV.L’adresse semblait exacte, mais pas le nom. Le destinataire par défaut a donc ouvert le paquet et découvert plusieurs paquets d’herbe. Il a averti la police, qui a finalement pesé un bon kilo de cannabis.L’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque l’habitant a plus tard reçu la visite d’un individu… venu réclamer son dû! Le Roubaisien a alors expliqué qu’il avait refusé le colis. Le visiteur a tourné les talons, avant de revenir plus tard, cette fois-ci accompagné, pour demander à nouveau son colis.Prévenue, la police a alors pu interpeller ce jeune homme de 22 ans. Une jolie prise, puisque son arrestation a permis de remonter à un autre suspect de 37 ans, soupçonné d’être à la tête d’un réseau de trafiquants. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.Plaque tournanteLa ville de Roubaix est devenue depuis quelques années une plaque tournante du trafic de drogues. Les saisies et les descentes de police s’y multiplient, en particulier dans les quartiers de Pile et de l’Alma.Des cartels internationaux ont même mis un pied dans la ville. Début 2020, un important réseau avait ainsi été démantelé, qui importait de la cocaïne depuis l’Amérique du Sud. Les trafiquants utilisaient des "mules", transportant des sachets de drogue dans leurs bagages ou à l’intérieur de leur corps. Une vingtaine de personnes avaient été interpellées dans le cadre de cette enquête.En décembre 2022, le ministre français de l’Intérieur avait annoncé un vaste plan de lutte contre le trafic de drogue. Une plateforme permettant de signaler les points de deal avait notamment été mise en ligne.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, cannabis, colis, faits divers, drogue, trafic de drogue