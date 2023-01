https://fr.sputniknews.africa/20230103/le-monde-traverse-un-soulevement-sans-precedent-contre-lordre-etabli-par-loccident-1057493592.html

Le monde traverse "un soulèvement sans précédent" contre l’ordre établi par l’Occident

L’année 2022 fut celle de la "désoccidentalisation", alors que de plus en plus d'États - de la Chine à l'Amérique latine en passant par l'ASEAN - "rejettent... 03.01.2023, Sputnik Afrique

Le monde en dehors de l’Occident présente aujourd’hui "une image comme jamais vue auparavant", juge pour le South Chine Morning Post le professeur et doyen exécutif à l'Université Renmin de Chine Wang Wen.IndicesPour appuyer sa prise de position, il cite quelques exemples de cette "désoccidentalisation" à travers la planète. La réélection du Président brésilien Lula da Silva signifiant que 80% de l’Amérique latine est actuellement dirigé par des leaders de gauche qui se distancient des États-Unis, indique le professeur chinois. Idem en Asie du Sud-Est, qui a récemment accueilli les sommets de l'ASEAN, du G20 et de l’APEC.Selon Wang Weng, le Moyen-Orient est actuellement focalisé sur "son développement stratégique indépendant". Ici, s’inscrivent des événements tels que la Coupe du monde au Qatar ou encore le Sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe (CCG).En outre, la Chine constate une augmentation des investissements étrangers et se classe déjà au premier rang pour la production manufacturière et le commerce de biens.Vers une "désoccidentalisation irréversible"L’auteur de l’article tient à souligner qu’il ne s’agit pas d'une confrontation ouverte ou d'un conflit, mais du fait que les pays non occidentaux se focalisent sur leurs intérêts nationaux et "rejettent discrètement mais fermement l'ordre mondial occidental".Pour le spécialiste en finances, en 2023, "le monde ne sera pas doux, mais le mouvement de désoccidentalisation est irréversible et ne fera qu’évoluer".

