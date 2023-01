https://fr.sputniknews.africa/20230102/zambie--plaidoyer-pour-des-efforts-accrus-en-faveur-de-legalite-des-sexes-en-2023-ong-1057484925.html

Zambie: plaidoyer pour des efforts accrus en faveur de l'égalité des sexes en 2023

Zambie: plaidoyer pour des efforts accrus en faveur de l'égalité des sexes en 2023

Le gouvernement zambien est appelé à prendre des mesures urgentes pour relever les défis auxquels les femmes sont confrontées et à œuvrer pour une société plus... 02.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-02T12:40+0100

2023-01-02T12:40+0100

2023-01-02T12:51+0100

zambie

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055694400_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_c0cae33dab274e21348f68e733f16437.jpg

"Malgré certains progrès enregistrés, il est nécessaire de poursuivre les efforts en faveur de l'égalité des sexes dans tous les domaines de la société", a déclaré le ZNWL dans un rapport qui jette la lumière sur les perspectives des droits des femmes en Zambie pour l'année 2023. Il a précisé que "la Zambie souffre d’un faible niveau de représentation des femmes dans les postes de responsabilité et de prise de décision, cette catégorie ne représentant que 14 % des membres du Parlement, 7,6 % des conseillers, 12,9 % des maires et présidents de conseil et 17,8 % des membres du gouvernement". Soulignant l’importance de l'autonomisation des femmes et du renforcement de leur participation dans tous les aspects du développement du pays, l’ONG a appelé à l'adoption d'un système électoral mixte permettant de promouvoir l'inclusion des femmes et d'autres groupes marginalisés dans la gouvernance. "La voix des femmes doit être entendue et leur participation aux processus de prise de décision assurée", a insisté l’organisation. Le ZNWL a également exhorté le gouvernement à donner la priorité au développement économique et social des femmes en 2023, y compris à travers des mesures telles que des soins de santé abordables, l'éducation et l'accès au financement. De même, il a souligné que le coût élevé de la vie en Zambie a eu un impact disproportionné sur les femmes, qui constituent la majeure partie des populations défavorisées dans les zones urbaines et rurales, contribuant à la malnutrition et au retard de croissance chez les enfants. "La violence à l'égard des femmes, y compris la violence sexuelle, les mariages précoces et forcés et les mutilations génitales féminines, constituent également une source de préoccupation majeure", a averti l’ONG. Elle a, à cet égard, appelé à l’adoption de lois et de politiques pour protéger les femmes et les filles, ainsi que la mise en place de mécanismes de plainte sensibles au genre et de services d’accueil et de conseil pour les victimes. Le ZNWL a, en outre, souligné la nécessité pour le gouvernement de respecter ses engagements envers la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le Protocole de Maputo et le Protocole sur le genre et le développement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

zambie, afrique subsaharienne